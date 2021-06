Tuesday, 29 June 2021, 23:21 HKT/SGT Share:

来源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公布二零二一财年全年业绩 宣派末期股息每股1.5港仙

面对市场挑战下仍表现强韧

香港, 2021年6月29日 - (亚太商讯) - 从事基础药物、专科药物及品牌医疗保健品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」或「公司」;股份代号:2633 )今天公布公司及其附属公司(统称「集团」)于截至二零二一年三月三十一日止年度(「二零二一财年」或「报告期」)的全年业绩。



于报告期内,因应疫情实施的各种社交距离措施及出行限制,经济及零售消费市场受严重影响。集团于报告期内录得总收益1,445.9百万港元,较去年轻微减少8.0%。随着推行舒缓及成本节省措施,集团录得权益持有人应占溢利173.7百万港元,同比减少19.4%。



董事会建议宣派末期股息每股1.5港仙(二零二零财年:每股2.5港仙),连同已派付的中期股息每股0.8港仙,以及于二零二一年二月五日向公司股东以实物分派形式宣派的特别中期股息,基准为每持有8股本公司股份获分派1股健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」;股份代号:2161)股份,按每股健倍苗苗股份1.20港元的价格计算,特别中期股息相当于约每股15港仙的分派,二零二一财年的股息总额为每股17.3港仙(二零二零财年股息总额:每股4.5港仙)。



公营界别非专利药业务稳步增长

于报告期内,集团非专利药业务的收益为1,048.8百万港元。尽管公营界别稳步增长,但因疫情推行的防感染控制措施严重打击私营界别,因此其增长被私营界别低迷的销售趋势所抵销。



集团供应的若干治疗类别产品录得稳健增长,其中公营界别的口服糖尿药及肠胃科类别分别录得28.3%及26.0%增长,主要得益于招标业务以及该等基础药物在各疾病管理类别中的使用量增加。此外,集团的血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitor)类别及血管紧张素Ⅱ拮抗剂(angiotensin II antagonist)类别的心血管产品分别录得62.2%及33.6%的强劲销售增长,公营界别降压药的消费亦有所增长。



集团于报告期内推出多项新产品,包括三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)、双氢可待因片(Dihydrocodeine Tablet)、培哚普利片(Perindopril Tablet)、阿托莫西汀胶囊(Atomoxetine Capsule)、瑞舒伐他汀片(Rosuvastatin Tablet)及羟氯喹片(Hydroxychloroquine Tablet)。其中,三氧化二砷口服液为首项于香港成功注册的三氧化二砷产品,批准用于治疗急性早幼粒细胞白血病。集团亦已与欧洲及南韩知名制药商签订合共15种专科药物的区域授权协议,涵盖中枢神经系统、抗感染、肠胃科及其他治疗类。



品牌医疗保健业务表现强韧

集团的品牌医疗保健业务于报告期内的总收益按年增长4.1%至397.1百万港元。收益增加主要归因于Orizen集团旗下海天浓缩中药颗粒产品的强劲销售收益,加上AIM亚妥明眼药水和飞鹰活络油在面对市场挑战下依然表现强韧。



于香港及澳门分销复星BioNTech复必泰疫苗

集团与复星医药集团签署独家分销协议,成为复星医药/BioNTech复必泰信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗(「复星BioNTech复必泰疫苗」)的港澳分销商。复星BioNTech复必泰疫苗接种计划于二零二一年三月十日在香港启动,截至二零二一年五月三十一日已接种超过130万剂疫苗。



复星BioNTech复必泰疫苗为德国生物科技公司BioNTech SE开发的信使核糖核酸新冠疫苗,临床测试疗效率达95%。美国疾病控制与预防中心顾问委员会最近证实了该疫苗的安全性及有效性,并确定可于12 至15岁青少年中使用,标志着2019冠状病毒病人群感染控制的重要一步。



成功分拆健倍苗苗

集团的品牌医疗保健附属公司健倍苗苗已于二零二一年二月五日从集团分拆并于联交所主板独立上市。于健倍苗苗分拆及公开上市后,集团实际持有健倍苗苗53.74%权益,其继续为集团的附属公司。



健倍苗苗是以香港为基地的品牌医疗保健公司,产品网络覆盖大中华区,东南亚及其他选定国家。该公司主要从事制造及买卖品牌医疗保健品,包括消费者医疗保健品及品牌中药。分拆将为集团及健倍苗苗创造两个不同的平台,以分别增强各自的战略重点,并增强执行增长策略。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示:「尽管市况充满挑战,但集团仍坚定不移推行增长策略及巩固于香港非专利药市场的领导地位。在抗疫过程中,我们对能够参与将复星BioNTech复必泰疫苗引进香港及澳门市场深感自豪。我尤其感谢我们的专业药剂师团队,感激他们与业务伙伴努力建立监管合规、药物警戒及医疗信息传播方面无缝对接的系统,让疫苗接种计划得以顺利执行。



「展望未来,凭借丰富的技术专业知识、商业优势及卓越的运营能力,集团对长远实现可持续增长及为股东创造价值充满信心。」



关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是香港领先的医药公司,拥有垂直整合的业务,包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为香港主要的非专利药供货商,集团在私营及公营领域,具有最广泛的销售及分销的市场覆盖,并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有10间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施,并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。



同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站:http://www.jacobsonpharma.com/



