Tuesday, 29 June 2021, 16:25 HKT/SGT Share: 蓝光嘉宝服务退市在即 股东迎来最后套现良机

香港, 2021年6月29日 - (亚太商讯) - 前不久，物管史上的最大并购事项迎来最新进展。2021年6月17日，蓝光嘉宝服务（2606.HK）于2021年第三次临时股东大会及2021年第二次H股类别股东大会上通过了「自愿撤销蓝光嘉宝服务H股上市地位」的特别决议案，意味着其退市进入倒计时阶段。



此次大会有超过70%的蓝光嘉宝服务H股独立股东参与投票，参与度在港股市场中属于较高水平，其中有超过92%的参与投票H股独立股东投出赞成票，反映出股东对此次大会投票的重视以及对该特别决议案的认可。



根据联交所披露，蓝光嘉宝服务股东接纳要约反应积极。截至6月24日碧桂园香港控股所持蓝光嘉宝服务H股已经达到163,850,128股，相当于收到H股独立股东74%有效接纳，相对6月17日时的58%有效接纳进展快速，距离除牌条件要求的90%目标越来越近。



要约条件受认证 获独立机构认可



早在2021年5月3日，碧桂园香港控股就曾公布，将就蓝光嘉宝服务所有已发行H股和内资股做出无条件强制性现金要约，并建议自愿撤销蓝光嘉宝服务H股上市地位。其中的无条件强制性现金要约的基础股份要约价格为51.0571港元/股。同时，要约人将以 54.30 港元/股的增强股份要约价格收购独立股东的股份，对独立股东赞成退市形成一定程度上的激励作用。



对于要约价格的合理性，具有国际权威性的第三方股东投票顾问机构ISS及Glass Lewis提出专业的看法。



其中，机构股东服务公司（ISS）表示：考虑到蓝光嘉宝服务股票较差的流动性、表现不佳的股价以及出现其他要约的可能性非常低等诸多因素，收购要约和退市将为公司股东提供一个很有吸引力的机会；在溢价方面，基础股份要约价格和增强股份要约价格合理；同时，要约价格的隐含市盈率和市账率在可比公司的估值范围内，最后交易日溢价和30天溢价与此前私有化交易中的溢价相比亦处于相似水平。



另外一家投票代理机构Glass Lewis则认为独立财务顾问嘉林资本提供的分析总体上具有合理性，增强股份要约价格的隐含市盈率倍数（15.22倍）落在同业倍数范围内（8.86倍至22.91倍）；增强股份要约价格的隐含市帐率倍数（3.17倍）高于其分析中得出的平均倍数（2.86倍）；同时，Glass Lewis指出相对蓝光嘉宝服务H股未受收购有关公告影响前的最后一个交易日（2月22日）价格，增强价格带来的溢价高于之前私有化交易中支付的平均溢价（39.41%对37.52%）。



独立股东迎最后套现良机 新要约截止日临近



首个要约截止日后，作为要约人的碧桂园香港控股尚未收到蓝光嘉宝服务H股独立股东所持H股的90%的有效接纳，因此延长要约截止日至7月2日。但对于现在还未接受要约的独立股东来说，套现良机需尽早把握。



如果有效要约达H股独立股东的90%，即满足私有化条件，股东可以每股54.30港元的增强股份要约价格将其流动性有限的投资变现为流动性强的现金，其要约价格较蓝光嘉宝服务H股2月23日停牌前最后60个完整交易日的平均收市价有59.57%溢价，高于2015年至今香港私有化交易溢价中位数。即使未能成功退市，接受要约的股东仍然可以收到要约人支付的每股51.0571港元的基础股份要约价格，较蓝光嘉宝服务H股2月23日停牌前最后60个完整交易日的平均收市价仍有50.04%溢价，不失为良好选择。



但若股东未能及时在截止日前接纳要约，而蓝光嘉宝服务除牌条件达成并成功除牌，则股东持有的股票将成为流动性较差的非上市公司股份，难以变现，对独立股东而言可能得不偿失；此外，碧桂园香港控股已经是持股超过70%的蓝光嘉宝服务大股东，未来由其他第三方再次发起要约收购给独立股东退出的可能性极低。综合而言，目前正值独立股东的最后套现良机，唯一办法就是确保在要约接纳截止日前，尽快与股票托管机构联络（如持有电子股票）或将纸质接纳表格及时送达过户登记处，方能保证有效接纳要约。



如果股东对于接纳要约有任何方面的疑问，可以在星期一至五上午9点至下午6点致电(+852) 3953 7240，或电邮 irps@bgyfw.com 查询。







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