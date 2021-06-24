Thursday, 24 June 2021, 14:17 HKT/SGT Share: 618黑马诞生！国美零售“真快乐”DAU激增189.11%

香港, 2021年6月24日 - (亚太商讯) - 随着各大电商平台618战报的竞相出炉，零售这个激烈的赛道几家欢喜几家愁。不少传统电商平台用户增长乏力，成交总额止步不前，反观“真快乐”APP则通过“真低价·持久战”、娱乐化营销手段等一系列战术配合，助力DAU同比增长189.11%，让人眼前一亮。







全网DAU同比增长189.11% 低价仍是杀手锏



数据显示，618期间，“真快乐”全网DAU同比2019年增长270.32%，同比2020年增长189.11%；全网新增访客量总占比达78.83%，同比2020年增长114.32%，支付人数也再创新高。“真快乐”不仅在一向强势的家电赛道势如破竹，更在食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护这六大品类持续领跑。



“真快乐”618采取了大家电与小商品全品类一同“放价”的策略，涵盖了上百万爆款商品。如果把五一大促视为首轮攻坚战，那么618大促就是真快乐“真低价 持久战”的年中大考。



兵家有云：“万里行军 粮草先行”，“真快乐”依托强大的供应链整合能力，为此次618大促提供了完善的“后勤保障”。 “真快乐”与供应商在长期合作过程中达成了低价默契，通过大规模订单采购摊薄进货价，并反馈到零售端。从6月1日起，“真快乐”百万爆品一降到底，百亿真选津贴助力“折上折”，新人专享1元购宛如送福利，从9.9元的电动牙刷、19.9元的小酒花生、29.9元的水果罐头到1999元的GOME变频空调，无论是小商品还是大家电，“真快乐”的50万+商品SKU密集覆盖了从几元到上万元的价格区间，让消费者一购到底。



双平台联动威力无穷 娱乐化零售驶入快车道



“真快乐”618还充分发挥线上线下平台协同效应，不仅与自营/联营百货、酒业、打扮家、厨空间与定制等平台联动，实现多业态+全品类拓展，还以生态闭环优势提升运营效率。比如依托全国3400余家国美门店，将其作为前置仓，并在618期间为用户提供最快30分钟达的“闪店送”服务，使消费者要购买急需商品时，第一个会想到去“真快乐”下单。



今年上半年，“真快乐”APP凭借出其不意的“抢-拼-ZAO”娱乐化玩法以及直播短视频、视频导购等趣味十足的互动体验，传递了“娱乐卖、娱乐买、分享乐”的核心价值。此番“神操作”还曾引发微博、知乎等社交媒体的大规模讨论刷屏，很多人认为这是国美创始人归来后的“神来之笔”。而在本次618，“真快乐”更是将线上十分娴熟的“抢-拼-ZAO”娱乐化玩法向线下复制，为刺激各地经济加速复苏、提升市民精神文化生活起到了推动作用。



在6月11日至20日，真快乐“快乐ZAO城”市集活动在北京、成都、重庆、西安等多个城市落地，现场不仅有精彩的乐队和舞蹈暖场，更有美食、品牌、颜值、直播、潮玩等沉浸式体验空间“环环相扣”。年轻人可以前往“交换ZAO动战”以物换物，寻找志同道合的那个人；在“潮玩ZAO动站”提供的娃娃机、K歌房、跳舞机释放热情和活力；在“品牌ZAO动站”低价购遍好物……不得不说“真快乐”在618是实实在的从消费者出发，以用户思维给年轻人带来一场全城躁动狂欢趴，让年轻人在这里娱乐、交友、品尝美食，“顺便”买买东西。



此次618“真快乐”以双平台为支撑、娱乐化为主张、真低价为内核，助推国内消费升级，成为了挖掘新生代消费潜能，打造快乐消费潮流！







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