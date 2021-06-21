乐享互动将于二级市场回购股份进行股份奖励计划

|
|
|
|Monday, 21 June 2021, 09:22 HKT/SGT
|
香港, 2021年6月21日 - (亚太商讯) - 6月21日，港股上市公司乐享互动（06988.HK）发布自愿公告，将通过信托形式在二级市场上购买现有股份进行股份奖励计划。
公告表示，该计划旨在认可集团若干董事、雇员、咨询师及顾问作出的贡献，以激励其留在集团，并为集团未来的发展及扩张作出努力。
分析人士称，乐享互动近年来业绩增速惊人，但当前股价未能充分反映公司价值，目前低估的价位是回购的最佳窗口期。现阶段通过股份回购进行股份奖励计划，充分展现了公司对未来发展前景的坚定信心，同时也将有助于股份承授人与公司形成更为稳定的利益连结，进一步激发公司管理团队和各级员工能效，为实现公司长期经营目标，提升公司整体价值注入强劲内生动力。
话题 Press release summary
部门 通讯, Cloud & Enterprise, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|June 16, 2021 12:13 HKT/SGT
|
DOU+流量狂欢节上线 乐享互动以数据算法助力“精细化”618
|June 4, 2021 11:32 HKT/SGT
|
贝莱德、道富投资乐享互动，效果营销龙头获国际顶级资本认可
|May 13, 2021 10:05 HKT/SGT
|
乐享互动入选MSCI中国小型股指数
|May 10, 2021 17:40 HKT/SGT
|
乐享互动一季度成绩单：视频电商业务营收大增143.58%
|Apr 13, 2021 12:36 HKT/SGT
|
抖音发力兴趣电商 乐享互动营销科技大有可为
|Mar 23, 2021 19:25 HKT/SGT
|
彰显长期信心，乐享互动多位股东延长15个月股份锁定期
|Mar 19, 2021 12:51 HKT/SGT
|
乐享互动发布2020年年度业绩
|Mar 1, 2021 17:37 HKT/SGT
|
乐享互动将被纳入恒生综合小型股指数，并同步调入港股通名单
|Feb 9, 2021 19:29 HKT/SGT
|
2020年盈喜预计利润翻倍，透视乐享互动亮眼业绩背后的增长“密码”
|Dec 14, 2020 18:06 HKT/SGT
|
乐享互动深度融入抖音生态 成长空间进一步打开
|Oct 8, 2020 12:04 HKT/SGT
|
乐享互动2020年上半年净利润大幅增加123.3%
|Sept 23, 2020 12:39 HKT/SGT
|
乐享互动登陆港交所 龙头享受行业高增长红利