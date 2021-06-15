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来源 EC Healthcare 医思健康收购宠物相关业务 发挥客户业务协同性 整合及企业化宠物市场

香港, 2021年6月15日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布进入宠物市场赛道，集团以现金总代价6,600万港元向张兽医及陈兽医收购亨润、溢丰、香港兽医影像中心及锋冠 (「该等目标公司」）51%股权。该等目标公司主要提供兽医服务，于香港经营两间动物医院及两间动物影像中心，并聘有14名注册兽医，目标公司各自经营一间动物医院／动物影像中心。截止2021年3月31日止年度之未经审核财务资料，该等目标公司除税后溢利及资产净值分别为约2,187万港元及3,028万港元。交易完成后，该等目标公司的财务业绩将于集团的综合财务报表综合入账。



张兽医及陈兽医各自就亨润的纯利向集团提供保证，截至2028年3月31日共七个财政年度，亨润的总保证累计纯利应不少于1.21亿港元；而张兽医就溢丰、香港兽医影像中心及锋冠的纯利总额向集团保证，截至2026年3月31日共五个财政年度，溢丰、香港兽医影像中心及锋冠的保证累计纯利总额应不少于4,969万港元。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「香港宠物服务市场潜力庞大，然而行业存在分散性且运营失效性问题，如缺乏高效绩效营销管理、多元客户流量入口、客户行为大数据分析、客户服务系统化等问题。医思健康冀运用本身于香港医疗市场改革的领先经验、集团品牌服务以及其数码科技平台，运用高效企业系统整合能力，赋能分散且低效的宠物服务资产，为宠物服务市场带来改革与提升。」



医思健康一直致力围绕客户打造闭环生态系统服务，集团对新目标收购业务持乐观态度，相信宠物服务业务将使集团业务组合多样化，提高客户服务需求满足度及客户品牌粘度。新业务板块预期为集团提供新收入来源，且能与集团现有业务互相发挥协同效应，进一步巩固集团作为综合医疗健康集团的行业领导地位。



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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