Tuesday, 8 June 2021, 18:25 HKT/SGT Share: 美臻集团在亚洲推出美国优质生活服饰品牌JP by J.Peterman

香港, 2021年6月8日 - (亚太商讯) - 服务国际高档服装品牌的服装制造商美臻集团控股有限公司（「美臻集团」或「集团」；股份代号1825）欣然宣布正式在亚洲推出美国优质生活服饰品牌 JP by J.Peterman，以作为集团先有品牌J.Peterman的延伸。全新的副品牌主要透过互联网、网站、社交媒体等网上渠道或关键意见领袖推广，是为了希望摆脱快速时尚及在日常衣橱中增添更具个性、风格及优质衣饰的年轻客户群而策划。



美臻集团于2019年收购J.Peterman品牌后进军品牌拥有权业务。J. Peterman 是成立于1988年的美国品牌，拥有超过30年历史，遐迩驰名，尤其是在美国流行电视节目「宋飞正传」（Seinfeld）播放后，节目中将约翰·彼得曼（John Peterman）塑造成该系列中古怪、爱玩的老练世界旅行者。品牌商品多元化，包括衬衫、裤子及短裤、西服及西装外套、外衣、毛衣、背心外套、睡衣、男士复古古龙水系列、帽子、鞋类、行李箱及手袋等，大部分为中高端市场价格的独特传统经典服装及配饰。



随着世界各地人民接种疫苗让疫情逐渐放缓，令消费者信心得以持续改善，特别是中国内地疫情授控，令经济迅速回暖。因此，集团认为现在是将JP by J.Peterman推出香港及中国内地市场的合适时机。品牌将首先在香港推出及培养，然后逐步扩展至中国内地及其他亚洲市场。



美臻集团执行董事萧翊铭先生表示：「品牌优质新颖的生活方式产品系列专为受 J. Peterman的传承经典氛围启发的男女顾客而设，我们很兴奋能将它带给亚洲的顾客。首先，我们会与部分本地网红合作，利用社交媒体渠道以提升品牌知名度。建立品牌商品期待感之后，集团将率先在香港在线平台推出我们的系列，并迅速进入庞大但充满挑战的内地在线市场。凭借独特的品牌理念及精心制定的发展计划，我们有信心把握亚洲客户的取向，从而创造新收入来源，并为股东创造长期价值。」





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