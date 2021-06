Tuesday, 8 June 2021, 18:02 HKT/SGT Share:

来源 Ulferts International Limited 欧化国际公布2020/21年度之全年业绩 实施有效之成本控制措施 已于2020/21下半年转亏为盈

香港, 2021年6月8日 - (亚太商讯) - 香港知名家俬零售商欧化国际有限公司(「欧化国际」或「本集团」,股份代号:1711.HK)今天公布截至2021年3月31日止年度(「本年度」)之全年业绩。



财务回顾

尽管本年度的零售环境充满挑战,本集团的总收入上升至2.35亿港元(2020年:2.19亿港元)。毛利增加13.8%至1.53亿港元(2020年:1.34亿港元),而毛利率上升3.8个百分点至65.2%(2020年:61.4%),乃主要由于具有较高毛利率的「at.home」的贡献有所增加。



由于收入增加,以及因本集团实施良好及有效的成本控制措施,令经营成本下降,加上于本年度确认一次性其他收入,本集团于本年度录得凈盈利1,680万港元(2020年:凈亏损1,160万港元),而截至2020年9月30日止6个月则录得净亏损100万港元,显示本年度下半年转亏为盈。息税折旧及摊销前盈利显著上升至3,520万港元(2020年:250万港元)。每股基本盈利为2.10港仙(2020年:每股基本亏损1.45港仙)。本集团建议派付末期股息每股0.63港仙(2020年:无)。



本集团之现金及现金等价物上升至9,370万港元(2020年:6,370万港元) 。于2021年3月31日,本集团概无银行借款(2020年:无)。



零售业务回顾

零售分部收入为2.17亿港元(2020年:1.99亿港元),占本集团总收入92.5%(2020年:90.7%)。于零售收入中,「欧化家俬」及「欧化家俬尊尚店」之合共销售额为1.51亿港元(2020年:1.54亿港元),仍为主要收入来源,占总零售收入69.8%(2020年:77.4%)。「at.home」之销售额增加68.0%至4,050万港元(2020年:2,410万港元),占总零售收入18.7%(2020年:12.1%)。



于2021年3月31日,本集团于香港设有23个销售点,包括1间「欧化家俬尊尚店」陈列室、4间「欧化家俬」陈列室、5间「at . home」店,以及合共13间的「多眠乐」专营店、「欧化宝」百货公司专柜及限定店。于本年度,于旺角开设了1间「at.home」大型限定店,以及3间「欧化宝」限定店,分别于沙田、上水及屯门,以进一步扩大市场覆盖。



批发业务回顾

本集团透过于香港及澳门逾200家经销商,批发其自家品牌「欧化宝」旗下的床褥、沙发床及梳化。凭借其长远历史及优质产品,「欧化宝」自2014年起连续七年获得由香港中华厂商联合会及香港品牌发展局举办之「香港名牌标识计划」所授予之「香港名牌标识」。



欧化国际执行董事兼行政总裁吴冠强先生表示:「 展望未来,世界各国经济将继续受到疫情的严重冲击,宏观经济环境也将面临挑战。虽然本地疫情仍时有零星爆发,但社交活动已逐渐恢复至相对正常,为零售市场提供了有利条件。人们普遍认为,零售及物业市场将呈现更明显的复苏势头。本集团对未来零售市场保持谨慎乐观。」



吴先生总结:「于疫情期间,消费者行为已重塑,越来越多地使用网上平台购物。因应此情况,本集团将继续加强其网上销售平台,并通过手机应用程序或使用社交媒体展示及推广其家俬产品。同时,本集团亦将继续优化其销售网络并加强其市场占有率。由于近期宏观环境仍不明朗,本集团将密切监察市场形势,并作出调整以应对变化,致力实现长远可持续增长。」



有关欧化国际有限公司 (1711.HK)

成立逾45年,欧化国际乃一家中国香港知名的家俬零售商,致力提供优质、时尚及价格合理的家俬,将生活空间打造为理想家居。欧化国际目前经营多条零售线,包括「欧化家俬尊尚店」、「欧化家俬」、「at . home」、「多眠乐」及「欧化宝」。此外,设有数个网上购物平台以扩大市场覆盖。「欧化家俬尊尚店」、「欧化家俬」及「at . home」销售逾50个由欧洲及亚洲不同供货商进口的品牌,当中包括国际知名品牌,为中高端收入目标客户群提供多款具现代风格的家俬产品。同时,其自家品牌「欧化宝」主要透过批发予经销商及在旗下的「多眠乐」专营店、「欧化宝」百货公司专柜、限定店及限定展览提供床褥、枕头及梳化。有关详细资料,请浏览其网站︰www.ulfertsintl.com。



投资者/媒体垂询

陆文静小姐

集团投资者关系总监

电话:+852 2835 6783

电邮:annaluk@emperorgroup.com



区雪莹小姐

集团投资者关系经理

电话:+852 2835 6799

电邮:janiceau@emperorgroup.com







