Monday, 7 June 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

来源 Palma Ceia SemiDesign Palma Ceia SemiDesign宣布推出新一代Wi-Fi HaLow芯片，PCS2100和PCS2500 – 工业4.0通讯芯片的理想选择 PCS2100 STA终端芯片与PCS2500 AP芯片组合完成完整的Wi-Fi HaLow通讯网络

加利福尼亚州圣克拉拉市, 2021年6月7日 - (亚太商讯) - 下一代无线通讯解决方案提供商Palma Ceia SemiDesign（PCS）今天宣布推出支持Wi-Fi HaLow(TM)连接协议的两款芯片。PCS2100和PCS2500是基于IEEE 802.11ah无线标准的新一代通讯芯片，STA终端与AP路由器组合形成了一个完整的Wi-Fi HaLow网络，它支持大数量的物联网（IoT）设备连接。

Palma Ceia首席执行官Roy E. Jewell表示：” PCS2100和PCS2500能够实现Wi-Fi HaLow通讯协议中长距离，低功耗的无线连接功能，满足其快速增长的市场。Palma Ceia提供了一套完整的Wi-Fi HaLow芯片组，它将支持工业4.0和其他需要长距离可扩展性物联网通讯的应用。”



Wi-Fi HaLow（基于802.11ah协议的俗称）已成为物联网通讯的Wi-Fi标准，其规范中定义的无线电标准和协议规格使HaLow成为IoT物联网设备的理想通讯芯片。物联网的广泛使用正在推动农业智能化，工业4.0，智能家居，智慧康养及移动监视和安防等领域的大规模使用，但是传统Wi-Fi的连接能力不足，难以满足这些正在日益增长的应用需求。 Wi-Fi HaLow的传输范围更广，可扩展性更强和效率更高，使其成为工业物联网和其他智能应用的绝佳选择。



Wi-Fi联盟高级副总裁Kevin Robinson表示：“ Wi-Fi HaLow实现了各种IoT物联网应用所需的低功耗连接，各式各样的解决方案也开始进入市场。作为Wi-Fi产品组合的一部分，Wi-Fi HaLow为现有用户提供了许多所期待的Wi-Fi功能，其中包括多厂商之间的相互兼容性，易于组网与支持最新的Wi-Fi安全协议。”



PCS2100是高度集成的Wi-Fi HaLow芯片组，可用于Wi-Fi HaLow IoT网络的STA客户端。PCS2500在Wi-Fi HaLow IoT网络中用作路由器接入点（AP）。两种产品的结合组成了一个完整的Wi-Fi HaLow网络，支持大规模的IoT设备连接。



PCS2100和PCS2500芯片为新兴的物联网应用提供能满足其技术需求的功能和性能要求：

- PCS2100和PCS2500均在亚千兆赫（S1G）频率范围内传输，根据通讯的环境，这两款芯片的传输范围可扩展至1公里或更远。

- PCS2100使用具有特殊IoT网络管理功能的Wi-Fi协议，可提供极优的传输范围，扩展吞吐量和低功耗，这是高效，强大的IoT网络的关键性能指标。

- PCS2500支持完整的AP功能，包括设备的身份验证，安全性和协议功能，这些功能可优化网络操作，从而使设备以有序的方式连接上网。

- PCS2100和PCS2500均支持streaming和telemetric遥测（连续）通信链接。



产品

预计PCS2100和PCS2500在今年四季度为市场提供样片。 有关详细信息，请通过电子邮件info@pcsemi.com联系Palma Ceia SemiDesign。



有关PCS2100和PCS2500的规格和其他信息，请访问Palma Ceia网站： https://www.pcsemi.com/products。



关于Palma Ceia SemiDesign

Palma Ceia SemiDesign是一家开曼群岛的公司，致力于为下一代WiFi和蜂窝网应用提供IP和芯片。 PCS专注于最新的WiFi和LTE通讯标准开发，支持宽带，无线，医疗和汽车应用等高性能设备的方案设计。 Palma Ceia解决方案以低功耗，高性能和易于集成而著称。公司总部位于开曼群岛，在英国剑桥，中国大陆，香港和德克萨斯州麦金尼设有设计和销售中心。PCS即将扩展业务并直接为以色列，日本，韩国和中国台湾提供技术支持。如需更多信息，请访问Palma Ceia SemiDesign，网址为 https://www.pcsemi.com/ 。



Palma Ceia SemiDesign和Palma Ceia SemiDesign徽标是Palma Ceia SemiDesign的商标，受开曼群岛，美国和其他司法辖区的商标法保护。所有其他产品和公司名称是其各自公司的商标或注册商标。



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