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来源 Bitcoin Latinum Bitcoin Latinum 宣布开创性的绿色倡议和启动计划

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年6月4日 - (亚太商讯) - Bitcoin Latinum（https://bitcoinlatinum.com/），下一代保险比特币分叉，能够实现海量交易、数字资产管理、网络安全和容量，宣布了一项突破性的绿色倡议，以实现零碳排放。作为对可持续环境友好型的加密货币协议的创立者，Bitcoin Latinum通过基于结算交易的共识协议提供解决方案。Bitcoin Latinum 还宣布了 2021 年第三季度的硬分叉和公开交易可用性。







Bitcoin Latinum是一种增强型比特币分叉。 Bitcoin Latinum算法和基础设施打破了加密货币交易和应用的障碍和速度限制。 Bitcoin Latinum–在LTNM下交易 – 不需要挖矿，固定供应量为 888,888,888 个预挖代币。包括比特币和以太坊在内的传统加密货币，依靠计算机挖矿产生收益，会消耗大量电力和煤炭能源，这已被证明对环境有害。



Bitcoin Latinum于 2020 年 11 月向全世界宣布，其目标是硬分叉并于 2021 年第三季度在全球主要交易所（包括美洲、欧洲和亚洲）公开交易。



据bitcoinmagazine.com报道，普华永道最近发布了其第3份2021年全球加密货币对冲基金年度报告。报告显示，"加密货币对冲基金仍然非常看好比特币。" "到 2021 年底，比特币的预测价格中位数为 100,000 美元……21% 的加密货币对冲基金预测年底价格将在 100,000 美元至 150,000 美元之间。"



Bitcoin Latinum即将成为世界上最大的被保险的数字资产。Bitcoin Latinum已任命Marsh＆McLennan（全球领先的专业保险经纪人和风险顾问之一）通过其亚洲部门Marsh Asia为其新的加密货币安排全面的保险计划。预期的保险范围将在外部盗窃和内部串通的情况下保护Bitcoin Latinum持有人的数字资产。



Bitcoin Latinum 于 2020 年 11 月完成了首次预售，全球买家数量超过 9 位数。 2021 年第一季度，Bitcoin Latinum 推出了新特斯拉 Roadster 的赠品，引起了大量关注。赠品的获胜者将在 LTNM 公开上市后公布。



Bitcoin Latinum代币是区块链生态系统的一部分，被媒体、游戏、存储、云和电信领域的众多公司采用。 Bitcoin Latinum代币将由消费者在这些合作伙伴、供应商网络中的每一个节点上互换使用。此外，Bitcoin Latinum 增加了飞行中交易的安全性，并基于内存扫描技术增强了共识节点保护。



正如雅虎财经报道的那样："比特币现在被认为是一种可投资资产。它有自己的特殊风险，部分原因是它仍然相对较新，并且正在经历采用阶段，"高盛数字资产全球负责人Mathew McDermott表示。 McDermott 补充道："但客户及其他方面在很大程度上将其视为一种新的资产类别，这一点值得注意——我们并不经常看到新资产类别的出现。"



亚洲首屈一指的区块链公司Monsoon Blockchain Corporation（https://www.monsoonblockchaincorporation.com/）被Bitcoin Latinum选为其基金会合作伙伴。 Monsoon 专注于区块链生态系统中的创新云解决方案。 Monsoon 的首席执行官兼创始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席执行官，该公司以在 Apple 和 Facebook 的云系统实施以及与惠普、IBM 和戴尔的合作伙伴关系中发挥重要作用而闻名。



Monsoon Blockchain Corporation 利用最新的区块链技术开发强大的业务解决方案，以成功实现包括金融服务、电信、媒体和娱乐在内的各个行业的资产数字化和上市。除了为客户构建软件外，Monsoon 还就如何利用区块链向企业提供咨询，并代表他们设计代币化策略。 Monsoon 曾与多家企业 IT 巨头和政府合作。



本文内容仅用于教育和信息目的；并非投资建议。



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