标普：中国华融获得政府特别支持的可能性非常高

香港, 2021年6月3日 - (亚太商讯) - 6月2日,标普全球评级宣布,继续将中国华融资产管理股份有限公司(中国华融)及其子公司华融金融租赁股份有限公司(华融金融租赁)、中国华融国际控股有限公司(华融国际)的长期主体信用评级“BBB+”及短期主体信用评级“A-2”列于负面信用观察名单;将华融国际所担保债券的长期债项评级“BBB+”继续列于负面信用观察名单。



标普仍将中国华融视为政府关联实体,并认为它获得政府特别支持的可能性非常高。继续列于负面信用观察名单反映了中国华融推迟发布2020年业绩给该公司核心信用指标造成的不确定性,以及相关交易将给集团带来的不确定性。



标普认为,政府当局应会采取措施降低可能事件带来的相关系统性风险,包括新闻报道的国内银行继续给予中国华融信贷支持的情形,且可能采取进一步措施。此前路透社报道,中国监管层已协调多家银行对中国华融相关贷款“不抽贷”,并准备好对其进行支持。



关于其境外发债主体华融国际,标普仍将华融国际视为中国华融的核心子公司,并认为必要时华融国际会通过母公司间接获得政府特别支持。标普预计中国华融将有可能直接给予华融国际以流动性支持,或利用集团与国内金融机构的关系间接地给予华融国际以流动性支持。



迄今为止,中国华融保持境内外公开债务按期兑付。中国华融此前公告表示,4月1日至5月20日,公司及旗下子公司累计按期足额兑付25只到期境内外债券,其中:境外债券2只、金额分别为6亿新币和3亿美元,境内债券(含华融湘江银行存单)23只、金额合计188.66亿元人民币。近日有媒体报道,华融国际6月3日到期,票息3.25%的9亿美元债券的本息资金均已足额划转至指定账户。





