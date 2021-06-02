天韵国际于中国中部地区发展势头良好 宜昌天同收获佳绩



香港, 2021年6月2日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」）（股份代号 : 6836.HK）欣然宣布，集团于2018年1月31日完成收购的全资附属公司力胜投资有限公司及其全资附属天同食品（宜昌）有限公司（「宜昌天同」）已于三年内达到大部分目标产量及目标收入，故集团向恒进投资有限公司(「恒进投资」)配发及发行13,050,000股普通股份作为代价股份，是次配发及发行予恒进投资的代价股份占集团配发及发行代价股份后的已发行股本的约1.32%。集团于2017年9月15日与恒进投资订立收购目标集团的协议。根据收购协议，天同食品（宜昌）有限公司定下于成交日起的3年内的目标产量为80,000吨加工水果，及其主营业务收入目标总额为人民币7亿元。



天同食品（宜昌）工厂及其生产之加工水果产品



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「是次完成配发及发行代价股份，突显集团当年订立的收购协议中加入与绩效挂钩的激励机制行之有效。完成收购宜昌天同令集团未来发展如虎添翼，湖北生产基地的生产设施不但可有效增加集团的饮料产品及现有加工水果产品的产能，有利集团于中国中部发展亚热带地区的新类别加工水果产品，并加强自有品牌产品的仓储及运输安排，对集团以自有品牌开拓中国华中市场具有战略意义。」



湖北省宜昌市是中国柑橘的主要产区，根据华经产业研究院发布的最新数据，中国是全球最大的橘子罐头出口国，占国际贸易量的80%以上。为满足市场的强劲需求，宜昌天同通过增设新的生产线，设施改造及产能提升，提高生产效率，带动释放新产能并收获佳绩，确保今年产季成果丰硕，为集团发展增添动力。此外，集团位于宜昌市远安县的项目，将与宜昌天同形成协同效应，并有效增加饮料等产品的产能。



杨主席续道：「集团始终坚持发展获市场高度认可的自家品牌，连续四年蝉联中国品牌价值评价榜单，并获得『2020年消费者喜爱罐头产品』的荣誉称号，均反映出集团自家品牌的市场占有率和消费者认同度都在稳步提升，相信这与过去数年内与目标集团产生的协同效应有关。展望未来，集团将继续进一步扩大各类产品的产能，动态协调自有品牌业务及OEM业务的发展需要，为进一步扩大集团于中国乃至全球的市场份额而努力，实现集团的可持续发展。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单并。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com







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