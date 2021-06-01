中基长寿科学获CS Asia Opportunities Master Fund承配配售股份



香港, 2021年6月1日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司（「中基长寿科学」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）宣布，集团于2021年5月31日交易时段后确认获CS Asia Opportunities Master Fund（「CS基金」）承配配售股份。



CS基金是受开曼群岛金融管理局监管之互惠基金，由主要提供资产管理服务的China Silver Asset Management LLC管理及最终控制。中基长寿科学早前宣布配股及发行认购股份，透过配售代理向不少于六名独立承配人以配售价每股0.65港元配售最多2.5亿股股份，而所有承配人均为独立第三方。根据配售协议，承配人须就配售予彼等之配售股份遵守12个月禁售期。集资所得款项净额当中约1.8亿港元主要用于集团发展长寿科学业务相关的收购项目，以及用作集团往后的一般营运资金。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「我们很高兴获得机构投资者的信任和支持，此为对中基长寿科学未来发展前景的一份肯定，同时进一步扩大我们的股东基础。中基长寿科学将继续加快发展步伐，捕捉在长寿科学领域的机遇，发掘更多潜质优厚的项目，并乘『健康中国』的国家战略之东风，继续完善我们的研发实力和为产业链升级，逐步实现『让人类健康长寿』的愿景。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询，以及物业投资业务。集团是世界领先的长寿科学生态系统平台，致力于人类健康长寿事业。通过五大分部营运，长寿科学研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技术平台、CAR-T技术平台、MSC技术平台、长寿生物制品技术平台等进行研发；长寿医学检测分部提供人体健康数据和长寿状况评估；长寿生物制品分部包括NMN、VC缓释片等长寿生物制品的生产及销售；长寿管理分部提供人体健康长寿的科学解决方案；会员分部提供世界长寿科学健康会的建设营运和长寿云建设营运。



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