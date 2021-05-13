Thursday, 13 May 2021, 11:40 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC在人工智能挑战比赛中获殊荣 凭借智能及通讯思维转型 (ICT-MiiND) 策略

把备受各界认同的人工智能应用能力延伸到ICT服务管理层面

香港, 2021年5月13日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）宣布在「计算机视觉人工智能挑战 - 识别手术仪器」（人工智能挑战）比赛中脱颖而出，荣获「全场总亚军」。这项殊荣表彰了中信国际电讯CPC在人工智能方面的专业知识，同时亦进一步肯定该公司「创新 ‧不断」、矢志把创新作为业务发展主导的长远承诺。



中信国际电讯CPC行政总裁李炳智表示：「这个奖项是对中信国际电讯CPC团队一直在创新科技方面努力不懈的一个肯定，并印证了我们致力为企业客户寻求创新解决方案的承诺。」



创新不断 ‧智变未来

中信国际电讯CPC凭着创新不断的核心价值，构建了更具前瞻性的ICT-MiiND（ICT-智赋）策略，并成功开启了创新智能化的转型旅程，带领公司逐步从ICT服务提供商蜕变成为一家由智能技术驱动的数字化转型赋能者 (intelligent technology-driven digitalization enabler)。今次获奖的人工智能应用技术正是在中信国际电讯CPC全新构建的ICT-MiiND策略中的一个核心元素。



ICT-MiiND不单是融合先进技术与服务的创新发展策略，更是协助企业成功数字化转型的『大脑』。ICT-MiiND采用崭新及前沿的容器技术（Container Technology），并结合网络、信息安全、云計算、数据中心产品和服务，串联大数据 (Big Data)、人工智能 （AI）、增强现实（AR）、物联网（IoT）及区块链（Blockchain）等创新ICT技术，加上多年来为行业客户打造数字化转型的实践经验，以及丰富的全球化技术伙伴资源， 通过以ICT-MiiND智慧思维糅合多个元素构建出不同于一般AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations，智能运维）的创新智能模块，配以客制化、定制化的行业服务场景，为客户创造更具智慧的IT服务管理平台。



ICT-MiiND 以智慧思维 推动智能创新

ICT-MiiND是以创新的大脑智慧思维能力，通过智慧学习及智能架构，对ICT平台和服务的全栈 （Full Stack）数据全链路打通及连接，并周期性重复迭代，从数据收集，经验学习、事件关联、算法分析建模；将时间、空间、业务应用多维度场景动态感知、经验累积，配合知识库，再经深度学习与自我进化的智能能力动态循环升级。简单来说， ICT-MiiND便是通过智能大脑思维模式，利用不同创新工具与算法串联不同场景，通过自动化，多角度和综合的思考、分析及评估，并通过使用机器学习、深度学习提升智能运维能力，从而能对各种问题或挑战作出恰当的应对，为IT服务主动提出或制订解决方案。



-- 强大的人工智能应用能力：ICT-MiiND拥有多层的分析能力，利用不同创新工具与算法，可以学习现有的数据、检视数据完整性及侦测遗失的数据。其机器学习、深度学习能力亦可以识别出常规的IT运作模型，配合业务的优先次序，从而侦测出任何IT异常情况对业务不同层次的影响。



-- 化繁为简，分析精准： 实时收集不同场景及海量数据，利用AI技术及智能算法模型，通过智能运维解决能力，精准分析整个IT运作。从相关性、时序性到因果性，归纳分析到预测演进相互结合，快速、准确识别问题根源及异常情况，减少监测工具发出过多及重复的警示，提供多维度且宏观的视野，以便掌握整体IT运作的状况。



-- 主动学习，综合监测 ： 把被动式监测转化为主动提升客户体验， 不但从运维场景全流程构建学习及优化智能运维能力，并以智能分析为客户深化IT资源规划，主动监测质量表现 ，提高服务水平，优化用户体验。



-- 整合丰富场景及知识：凭借在管理不同网络及IT挑战的经验，加上对不同客户的业务流程、应用架构、基建以及安全政策的理解，发展出一套由业务意图感知 (Intent Aware)、业务驱动的智能运维算法（AIOps），这也更凸显了中信国际电讯CPC 的智能运维AIOps工具与其他服务商不同之处。



创新已植根于我们的DNA中

ICT-MiiND 以智慧思维构建了更具前瞻性的策略，为企业创造更大价值。凭着过去累积的客户经验及服务场景，以及于网络、信息安全及云计算的专业知识，并把这一切糅合以建造不同的AIOps模块，为IT服务提供更高效智能运维能力。 同时经过多年服务实践经验，对行业的深入理解，深化的智能分析及算法能力，结合紧贴市场的创新科技及工具，例如增强现实（AR）、物联网（IoT）及区块链（Blockchain）等，才能为企业创造更具智慧的IT服务管理平台及应用场景，成为推动业务数字化的驱动者。



一系列通过结合“ICT-MiiND”策略推出的创新方案，包括

-- 打造基于增强现实(AR)服务平台，如“DataHOUSE™ AR里眼”远程运维服务。服务通过运用可穿戴式AR技术，推动系统营运、维护和故障排除工作迈进新时代；

-- 以区块链 (Blockchain) 技术实现的业务流程追踪系统可用作管理应用程序编程接口（API），并确保服务受到妥善监察。如电子休假申请及电子出差申请系统，便是利用区块链技术支持，而销售管理及客户关系管理系统亦将陆续采用区块链技术实现；

-- 突破智能人脸辨识技术的AI热能成像体温监测系统，能准确侦测访客及员工的体温，以确保公众卫生及安全；

-- AI + SD-WAN网络服务是利用人工智能（AI）及大数据分析打造智能化SD-WAN。服务基于智能算法实现从广域网络、链路、应用、至业务层面的特征建模与分析。通过智慧思维及智能工具学习全链路数据，利用算法进行因果分析，同时通过人工智能沙盘推演、更优网络路径规划，为客户分析网络的应用流量及对其网络架构的影响，从而优化网络架构，提供高质量解决方案。



中信国际电讯CPC首席信息及创新总裁邝伟基指出：「ICT-MiiND策略是由我们丰富的全球化客户服务经验、实践多年的行业知识，与及专注专业的科研能力所支持，它不单是一个IT服务管理的平台，更加是协助企业成就数字化转型的『大脑』。」



如欲了解更多有关ICT-MiiND策略，请点击：https://www.citictel-cpc.com/CN/HK/Pages/ICT-MiiND



展示计算机视觉的精密技术

由香港科技园公司和医院管理局合办的人工智能挑战比赛旨在挑战参赛者建立机器学习模型以识别手术仪器的能力；并藉此探讨人工智能在协助人类于医院手术室中点算手术仪器数量的角色，而点算手术仪器数量这个工序每年需要进行数十万次，因此别具意义！



邝伟基续称：「我们的数据科学及创新团队自2019年起，一直全情投入建设机器学习模式，协助内部营运数字化。这次比赛正好让我们的人工智能技术能够与其他机构比拼，测试一下我们在应用人工智能技术解决实际商业问题的能力。是次获奖肯定了我们在人工智能的专业知识，以及表扬了我们把这些技术应用到业务运营，并伸延至不同行业，从而为企业客户提供更胜一筹的服务。」



ICT-MiiND发展蓝图

ICT-MiiND共分三个发展阶段，现时只是发展计划中的第一步。在第二阶段，ICT-MiiND将会通过整合新的信息及强大的算法，以预测有可能发生的状况及提供应对建议。展望未来，ICT-MiiND将会通过运用自然语言处理（natural language processing，简称NLP）技术及知识图谱（knowledge graph）提供建议和分析，以实现人机互动及主动支持客户的需要。



邝伟基总结道：「ICT-MiiND在我们由ICT解决方案提供商蜕变成为智能技术驱动的数字化转型赋能者的过程中，担当着核心的角色；充分展示了我们矢志加强在科技方面的专业知识和不断追求创新的努力，实现为客户提供优质服务的承诺。」



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云计算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、增强现实、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数字化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数字转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



传媒查询：



Rowena Leung

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com







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