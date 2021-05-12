日清食品2021年首季录得稳健业绩



香港, 2021年5月11日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今日公布截至2021年3月31日止三个月（「报告期」）未经审核之2021年首季度财务资料。



集团收入达964.5百万港元，较去年同期之884.6百万港元按年增长9.0%。毛利按年增加9.1%至309.9百万港元（2020年：284.2百万港元）。毛利率维持在32.1%，主要由于中国市场销量增加抵消了原材料价格及其他生产成本的上涨。公司拥有人应占溢利为93.2百万港元（2020年：99.0百万港元）。



集团中国业务收入按年增加19.5%（以当地货币计：增加11.4%）至628.8百万港元（2020年：526.2百万港元），主要是由于方便面业务的有机增长及集团分销业务贡献所致。香港业务收入为335.6百万港元（2020年：358.4百万港元），是由于袋装方便面于期内的销量下降。



报告期内，集团于3月成立「合味道纪念馆香港」。该新景点展现出集团的企业活力，更体现了日清食品致力引入崭新体验予香港顾客的决心，并透过馆内以食品为主题的教育、娱乐及互动元素，激发每位访客的创意及好奇心。



集团亦定期检视旗下生产设施的资产使用率和效率，以保持其行业领导地位。为配合这一策略，集团今天宣布一项投资额约为1.94亿港元的投资计划，以整合位于香港新界大埔工业邨之生产厂房内的生产设施，并投资安装新智能生产线（「投资计划」）。新智能生产线将配备先进的生产技术及结合尖端的自动化和机器人技术，预计将于2023年完成建设。投资计划将有效提高集团产能与管理效率，使品质控制日臻完善，同时保证生产系统的灵活性，可生产各类产品并提供额外的储存地方。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「自去年爆发2019冠状病毒病以来，全球经济持续存在不确定性，而集团坚持继续为您呈献，即使在充满挑战的环境中，我们仍致力于稳定地供应价格合适、安全卫生及美味可口的食品。作为一家领先的食品制造商，我们致力于投资各种业务，以保持可持续增长，并根据集团的业务发展策略，将先进科技融入生产过程。我们将继续投资于我们的业务，以加强我们的整体竞争力，继续为股东创造价值。」



详情请参阅公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0511/2021051100335_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475） 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。







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