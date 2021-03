Wednesday, 31 March 2021, 14:30 HKT/SGT Share: 朝云集团2020年业绩超市场预期 营收利润双增长建议派息

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 有“宠物第一股”之称的朝云集团(6601.HK),于上周五公布了其2020年度业绩公告。这份由朝云集团CEO陈丹霞带领的新管理团队到岗一年半后的首份全年业绩报告,一公布即超市场预期,营收及利润双双增长,董事会亦建议派息。



据年报披露,2020年朝云集团实现收入约人民币17.02亿,同比增长23.0%;毛利约人民币7.43亿元,同比增长23.8%;净利润约人民币2.33亿元,同比增长26.3%;经调整净利润约人民币2.62亿元,同比增长32.4%。



跨品类经营能力极强的管理团队 全力助推朝云进入快车道



朝云集团拥有一支具备跨品类运营能力的管理团队,成员具备国内外并购并快速整合能力,拥有跨平台跨渠道多领域的丰富行业经验,涵盖化妆品、日化、母婴产品、宠物及电商等多个领域。团队成员在行业内的经验平均超过15年,在朝云集团工作平均超过10年。



在朝云集团新管理团队一年半的全力冲刺下,朝云集团不仅持续抢占多个行业领导地位,还成功孵化高毛利新品类。2019年,朝云集团快速布局宠物护理领域,宠物品牌“倔强的尾巴”上市四个月即取得天猫宠物香水除味类目第一。2020年,朝云集团宠物品类总收入录得超10倍增长,毛利率高达54.5%且收入占比不断提升。朝云集团的家居护理品类和个人护理品类也保持着稳健增长,总收入分别实现同比增长20.0%及51.7%。



全面的渠道布局也成为朝云集团超预期增长的关键因素。公司自2018年开始布局线上渠道,至今已实现从单一店铺扩展至26个自营店铺及20多个线上渠道。2020年,朝云集团线上渠道贡献收入约人民币2.94亿元,同比增长92.8%。其中来自自营线上商店的收入同比增幅达到121.5%。朝云集团线下渠道仍然保持强有力的稳健增长,2020年录得总收入约人民币14.08亿元,同比增长14.4%。



盈利能力不断加强 建议派息发展前景可期



朝云集团通过此次财报表现出超乎市场预期的强劲盈利能力和稳健综合运营管理能力,并得到了董事会认可,建议派发截至2020年12月31日股息每股普通股人民币0.044元。上市不到一个月即建议派息,朝云集团这只到岗一年半的新管理团队初露锋芒,配合已见成效的多品牌多品类战略和宠物市场的前瞻性布局,市场投资者对朝云集团的长期投资回报价值相当看好。未来,朝云集团还会带来怎样的惊喜,值得拭目以待。





