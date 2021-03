Tuesday, 23 March 2021, 20:34 HKT/SGT Share:

来源 Solomon Systech (International) Limited 晶门半导体有限公司2020年全年业绩显著提升 销售额实现双位数增长,毛利跃升68.1%

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 晶门半导体有限公司(「公司」;港交所股份编号:2878)今天公布公司及其附属公司(统称「集团」)截至2020年12月31日止之年度业绩。集团录得令人鼓舞的成绩,2020年转亏为盈,本公司拥有人应占溢利11.7百万美元,主要是由于销售产品种类分类组合转变带动平均毛利率及毛利总额上升,以及营运开支减少。总销售额达到12%的显著增长至121.3百万美元。集团的付运量总额约为379.4百万件,录得22.9%的平稳升幅。毛利较往年跃升68.1%至35.8百万美元,毛利率达29.6%,上升9.9个百分点。整体订单出货比率为1.4。



财务摘要:

-- 销售额上升约12.0%至121.3百万美元。

-- 毛利为35.8百万美元,跃升68.1%。

-- 毛利率为29.6%,增长9.9百分点。

-- 本公司拥有人应占溢利净额为11.7百万美元,去年同期亏损27.3百万美元,转亏为盈。

-- 每股盈利为0.5美仙(3.9港仙)。

-- 订单出货比率为1.4。

-- 董事会建议派发末期股息为每股0.8港仙(约0.1美仙)。



业务回顾

先进显示(「AD」)产品包括PMOLED显示、双稳态产品、micro-LED╱mini-LED产品及OLED照明产品。回顾期内,2019冠状病毒疫情(「疫情」)引发全球对医疗产品的需求激增,带动了那些配备集团PMOLED显示驱动器IC的可携式医疗设备及相关应用的订单增加,并因而改变了AD整体产品组合结构。AD产品的总付运量在回顾期内录得约82.2%的双位数增长,上升至约245.8百万件。



人工智能物联网(「AIoT」)势将大行其道,个中的智能家电市场的潜力更是与日俱增;为抓紧机遇,集团已成功完成量产的相关智能产品设计元素,包括智能电动牙刷及智能恒温电水壶等。



放眼全球,集团于2020年下半年因应海外零售市场的种种形势变化而作出调整,瞄准欧洲及美国市场内大型商店采用的中等尺寸ESL面板(2.6英吋至4英吋),转为重点推广该类面板所需的新型双稳态显示器IC。集团通过与领先企业的战略合作,取得重大进程,已于报告期内获得相关订单,推动mini-LED显示器技术踏上量产之路。



集团的大型显示(「LD」)产品包括用于电视、显示器及其他应用的大屏TFT LCD显示驱动器IC。2020年第一季度的电视产品销售额亦曾因疫情而放缓,但由于在家工作越趋普及,第二季度的电视销售额有所回升。此外,针对165Hz高刷新率游戏显示屏和8K电视市场的高速点对点(「P2P」)显示驱动器IC已推出市场。因此,集团已制定一套代工采购策略,以应付LD产品系列的产能限制及促进未来业务增长。



除AD和LD产品外,集团亦有提供另一系列产品,包括:移动显示(「MD」)产品,例如In-Cell TDDI IC、TFT显示驱动器IC和MIPI桥接IC;以及移动触控(「MT」)产品,例如LCD触控屏控制器IC(Out-Cell/On-Cell)等。此类别产品的付运量按年增长约6.8%至约54.7百万件(2019年:51.2百万件)。集团在本期间抓紧机遇,成功实现销售目标。尽管疫情对2020年全球消费电子产品的需求造成影响,但自2020年下半年开始,中国消费意欲逐渐恢复,带动中国移动设备需求逐步回升,最终有助提升MD业务在TDDI和DDI两方面的销售额。



此外,来自个别客户板块的需求在疫情中逆市增长,如电子游戏相关产品的需求更趋殷切。当中支持游戏主机的产品系列-MT IC遂成为报告期内最受惠的产品系列之一。因此,凭借多项获采纳的设计元素订单,成功实现报告期内的销售预测。



展望

全球经济面对的不明朗因素始终未见消退,集团整体业务或会继续受此影响,但旗下的AD业务应可保持强劲的增长。预计多项新产品和已获订单项目将陆续为集团的销售额作出贡献。譬如说,集团的订制IC将广泛应用于数字电子广告牌,使AD业务和MD业务双双受惠。



PMOLED(触控+显示)TDDI IC SSD7317是集团AD业务的重点创新项目,预计应用于智能家电方面将开始量产,并带来销售收入。集团亦将充份利用配备灰阶显示器的智能家电及AIoT相关产品所蕴含的增长潜力。同时,集团的双稳态显示驱动器IC支持的产品应用商业用途广泛,遍及物流以至标牌展示范畴应用,在零售自动化的持续发展所带动下,此业务将于2021年继续保持强劲的增长势头。集团亦积极开发新一代可支持多种颜色的双稳态彩色显示器IC,释放产品的发展潜力,推动业务增长。集团将投入资源,与领先市场的micro-LED/mini-LED显示器面板厂商携手推动技术突破,开发更多新款IC,以满足市场需要。全赖集团上下一心,并肩奋斗,这些新产品样品现已开发完备,预计可于2021年上半年推出市场。



集团预计以游戏显示屏为核心的P2P产品在2021年将会日益流行,增长潜力丰厚。主要的挑战在于是否有足够的晶圆支持生产整体大尺寸的DDI产品。集团将充分善用晶圆及后端产能,这不仅是为了满足客户的需求,同时是为了实现集团的长期业务目标。



中国经济呈现复苏迹象,加上全面采用5G,这些利好形势将会成为MD业务的支柱,预计其产品于2021年上半年的需求将保持强劲。集团的客户已提前下单,以确保获得集团产能的配合和支持。随着产能提升,并在合作无间的厂商支持下,2021年MD业务将继续增长,蓬勃发展。



晶门半导体有限公司行政总裁王华志先生表示:「尽管疫情对全球经济造成广泛影响,但有赖员工及管理团队的贡献,我们的业务转亏为盈,平均毛利率上升及营运开支下降,令持份者获益。



为配合集团的业务发展策略,我们已于2020年底采纳中文名称『晶门半导体有限公司』为本公司的双重外语名称,反映集团的核心业务,并突显公司在半导体领域的领导地位。



展望未来,我们深信本公司的独特定位将有助我们在瞬息万变中独占鳌头。对于如何刺激高端8K电视市场所用的micro-LED、电子货架卷标、高速传输接口及点对点显示驱动器IC的发展,我们已制定了未来几年的战略计划,冀带领新趋势。我们将继续走在半导体行业的先端,务求提升持份者利益,为彼等争取最大回报。」



