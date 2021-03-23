Tuesday, 23 March 2021, 19:25 HKT/SGT Share: 彰显长期信心，乐享互动多位股东延长15个月股份锁定期

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 3月23日，港股上市公司乐享互动（HK：06988）发布公告称，公司近日收到包括本公司控股股东在内的合计持股约69.16%的部分股东的承诺函。鉴于对本公司长远发展前景的信心，上述股东自愿承诺，将按照承诺函之条款，自承诺函日期起15个月内，非经本公司事先书面同意，不会自行处置（包括但不限于出售或质押）其或其控制实体直接或间接实益拥有的本公司股份。



公告显示，做出该自愿锁定承诺的股东包括：



（1）乐享互动控股股东ZZN.Ltd.，ZZD.Ltd.及Laurence mate.Ltd. 其中ZZN.Ltd.及ZZD.Ltd.分别由朱子南先生及张之的先生全资持有。Laurence mate.Ltd.分别由朱子南先生及张之的先生持有90%及10%。朱子南先生及张之的先生通过一致行动协议于本公告日合计持有乐享互动约42.34%股份。



（2）Shenzhen Nanhai Growth Win-win Limited，NT Balance Capital Ltd.，嘉兴宝正投资合伙企业（有限合伙），DYD Holding.Ltd.，Balance Capital Ltd.和Jack Chen.Ltd.，上述股东于本公告日分別持有乐享互动约5.70%，5.44%，4.98%，4.73%，3.33%及2.64%股份，以上股东于本公告日合计持有26.82%本公司股份。



乐享互动于2020年9月23日上市，公司今日上市刚好满半年迎来解禁。此次控股股东和多名独立第三方股东纷纷做出自愿锁定承诺，体现了乐享互动股东们对于上市公司和所处新媒体效果营销行业未来发展的长期信心。



近年来，受益于图文类自媒体和短视频平台的迅速发展以及自身数据+算法的核心优势，乐享互动的业绩连续数年均实现80%以上的高速增长。此次股东们自愿锁定所持股份，充分彰显了其对乐享互动投资价值的深度认可。





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