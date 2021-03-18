Thursday, 18 March 2021, 11:39 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC采用备受行业认可的Cloudian对象储存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务 全球ICT服务供应商提供高扩展性兼备成本效益的全球分布式储存解决方案

服务具备Object Lock功能，有效防御勒索软件程序

香港、圣马特奥，美国加利福尼亚州, 2021年3月18日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯 CPC」）与Cloudian 欣然宣布，中信国际电讯 CPC 透过Cloudian HyperStore®对象储存技术平台推出全新SmartCLOUD™ Object Storage服务 ，为企业客户提供具勒索软件（ransomware）保护、存盘和大数据管理功能的备份服务。作为获得VMware Cloud Verified认证以及VMware最高级别 —“Principal”级云服务供应商，中信国际电讯 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务，进一步为企业提供更多元化的云端解决方案，服务不但全面支持VMware技术托管环境，更让客户享受由Cloudian技术带来的优势，包括无限扩展的储存空间、以及业界优质的数据安全保护，达至更理想的成本效益。



现今不少企业需要储存及管理大量非结构性数据，包括影片、图像和多媒体内容，如何有效安全处理海量数据变得越来越困难。而数据亦成为日趋重要的企业战略资产，容易受到勒索软件和其他外部网络攻击。因此，中信国际电讯 CPC透过VMware云供应商合作伙伴计划，与Cloudian达成合作协议。结合Cloudian强大兼现代化的储存基础建设，持续为客户提供优化的数据储存服务，既满足客户对数据保护及管理的需求，同时符合不同的法规和合规性要求。



中信国际电讯 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务经过精心设计，多方满足现代企业的需求：



强化的安全数据保护

- 充分利用Object Lock对象锁定功能进行异地数据备份，保护数据免受勒索软件威胁，并透过创建不可修改的数据副本，即使在遭受攻击时，亦能快速有效恢复数据；

配合法规的数据存盘

- 满足客户的法规和合规性要求（例如审计等），确保相关数据储存在指定期间及地区之系统内；

无缝存取数据

- 可无缝连接多云平台与兼容S3制式的应用程序，减低设置成本和增加便利性；

高容量大数据管理

- 为庞大而复杂的数据集提供可高度扩展兼符合成本效益的储存服务，有助快速处理人工智能、机器学习和其他分析应用程序等高级元数据；

多网络连接选项

- 支持通过互联网、VPN（例如MPLS）、点对点租用专线（point-to-point leased line）的连接，以及对象储存平台部署于客户相同的数据中心 (楼内线直连) 和SmartCLOUD™云服务中心的交互连接；

简易收费模式

- 计算基本数据储存和输出费用；并提供免费(API) 应用程序进行存储调用



Cloudian屡获殊荣的HyperStore® 对象储存平台除具备无限扩展能力外，还配备多项企业级功能：



全面native S3兼容

- 确保能与以S3制式为基础的程序无缝连接，扩展生态系统；

高等级安全防护规格

- 备有 Object Lock对象锁定功能、安全外壳协议（Secure Shell）、RBAC / IAM访问控制、静态数据AES-256服务器端加密和SSL数据传输加密技术等，完全符合更严格国际安全认证的要求；

支援多租户 (Multi-tenancy) 平台

- 技术支持用户在共享资源平台上按需使用储存资源，并提供安全及自我管理储存能力；

跨地域管理

- 透过一站式窗口，进行跨地域管理储存工作。



「经过严格考虑各种对象储存解决方案后，我们最终选择了Cloudian作为合作伙伴。除了因为Cloudian可与VMware技术无缝连接外，Cloudian还拥有企业级对象储存平台，在对象锁定技术上更具丰富经验，特别在跨地域管理、支持多租户平台、高级安全防护规格等各方面尽展优势 。」中信国际电讯CPC产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来强调：「随着数据成为现代企业的命脉，各地区对数据管理的法规和合规性要求日益严格，全新的SmartCLOUD™ Object Storage对象储存解决方案，配备更突出的高扩展能力，具有可管理性、安全性，弹性和经济性，能为客户提供高品质体验同时满足现代企业的需求。」



Cloudian亚太区副总裁Brian Burns表示：「中信国际电讯CPC在推动企业善用新技术来扩大竞争优势，增加策略敏捷性和迅速响应市场需求等方面一直处于领先地位。我们期待能帮助中信国际电讯CPC继续履行强大的客户承诺，并进一步扩展其业务。」



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的「服务在地，连接全球」的信息技术方案伙伴，真正实践了「创新‧不断」的服务理念。作为数码世界赋能者，公司致力推动数码化，在主要市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力、灵活性及成本效益，最终达致全球数码化。



作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部份亚洲、欧洲及非洲高增长市场的地区；超过160个网络服务据点、18个云服务中心、30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



Cloudian简介



Cloudian是行业内最盛名部署对象存储系统的独立供应商，具有业界最先进的S3兼容性和广泛的合作伙伴生态系统。其屡获殊荣的旗舰解决方案HyperStore®，能为数据中心提供无限的可扩展性和具备与云端系统相似的技术性、灵活性和经济效益。 Cloudian的全球数据结构体系，使企业可以在统一的平台上跨地点（本地和公共云）无缝地进行储存、查找、保护对象和文件数据传输。



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Rowena Leung

中信国际电讯CPC

rowena.leung@citictel-cpc.com

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Cloudian传媒查询：

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