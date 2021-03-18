中信国际电讯CPC采用备受行业认可的Cloudian对象储存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务

|
|
|
|全球ICT服务供应商提供高扩展性兼备成本效益的全球分布式储存解决方案
服务具备Object Lock功能，有效防御勒索软件程序
|
香港、圣马特奥，美国加利福尼亚州, 2021年3月18日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯 CPC」）与Cloudian 欣然宣布，中信国际电讯 CPC 透过Cloudian HyperStore®对象储存技术平台推出全新SmartCLOUD™ Object Storage服务 ，为企业客户提供具勒索软件（ransomware）保护、存盘和大数据管理功能的备份服务。作为获得VMware Cloud Verified认证以及VMware最高级别 —“Principal”级云服务供应商，中信国际电讯 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务，进一步为企业提供更多元化的云端解决方案，服务不但全面支持VMware技术托管环境，更让客户享受由Cloudian技术带来的优势，包括无限扩展的储存空间、以及业界优质的数据安全保护，达至更理想的成本效益。
现今不少企业需要储存及管理大量非结构性数据，包括影片、图像和多媒体内容，如何有效安全处理海量数据变得越来越困难。而数据亦成为日趋重要的企业战略资产，容易受到勒索软件和其他外部网络攻击。因此，中信国际电讯 CPC透过VMware云供应商合作伙伴计划，与Cloudian达成合作协议。结合Cloudian强大兼现代化的储存基础建设，持续为客户提供优化的数据储存服务，既满足客户对数据保护及管理的需求，同时符合不同的法规和合规性要求。
中信国际电讯 CPC SmartCLOUD™ Object Storage 对象储存服务经过精心设计，多方满足现代企业的需求：
强化的安全数据保护
- 充分利用Object Lock对象锁定功能进行异地数据备份，保护数据免受勒索软件威胁，并透过创建不可修改的数据副本，即使在遭受攻击时，亦能快速有效恢复数据；
配合法规的数据存盘
- 满足客户的法规和合规性要求（例如审计等），确保相关数据储存在指定期间及地区之系统内；
无缝存取数据
- 可无缝连接多云平台与兼容S3制式的应用程序，减低设置成本和增加便利性；
高容量大数据管理
- 为庞大而复杂的数据集提供可高度扩展兼符合成本效益的储存服务，有助快速处理人工智能、机器学习和其他分析应用程序等高级元数据；
多网络连接选项
- 支持通过互联网、VPN（例如MPLS）、点对点租用专线（point-to-point leased line）的连接，以及对象储存平台部署于客户相同的数据中心 (楼内线直连) 和SmartCLOUD™云服务中心的交互连接；
简易收费模式
- 计算基本数据储存和输出费用；并提供免费(API) 应用程序进行存储调用
Cloudian屡获殊荣的HyperStore® 对象储存平台除具备无限扩展能力外，还配备多项企业级功能：
全面native S3兼容
- 确保能与以S3制式为基础的程序无缝连接，扩展生态系统；
高等级安全防护规格
- 备有 Object Lock对象锁定功能、安全外壳协议（Secure Shell）、RBAC / IAM访问控制、静态数据AES-256服务器端加密和SSL数据传输加密技术等，完全符合更严格国际安全认证的要求；
支援多租户 (Multi-tenancy) 平台
- 技术支持用户在共享资源平台上按需使用储存资源，并提供安全及自我管理储存能力；
跨地域管理
- 透过一站式窗口，进行跨地域管理储存工作。
「经过严格考虑各种对象储存解决方案后，我们最终选择了Cloudian作为合作伙伴。除了因为Cloudian可与VMware技术无缝连接外，Cloudian还拥有企业级对象储存平台，在对象锁定技术上更具丰富经验，特别在跨地域管理、支持多租户平台、高级安全防护规格等各方面尽展优势 。」中信国际电讯CPC产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来强调：「随着数据成为现代企业的命脉，各地区对数据管理的法规和合规性要求日益严格，全新的SmartCLOUD™ Object Storage对象储存解决方案，配备更突出的高扩展能力，具有可管理性、安全性，弹性和经济性，能为客户提供高品质体验同时满足现代企业的需求。」
Cloudian亚太区副总裁Brian Burns表示：「中信国际电讯CPC在推动企业善用新技术来扩大竞争优势，增加策略敏捷性和迅速响应市场需求等方面一直处于领先地位。我们期待能帮助中信国际电讯CPC继续履行强大的客户承诺，并进一步扩展其业务。」
中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。
中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的「服务在地，连接全球」的信息技术方案伙伴，真正实践了「创新‧不断」的服务理念。作为数码世界赋能者，公司致力推动数码化，在主要市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力、灵活性及成本效益，最终达致全球数码化。
作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部份亚洲、欧洲及非洲高增长市场的地区；超过160个网络服务据点、18个云服务中心、30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。
请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。
Cloudian简介
Cloudian是行业内最盛名部署对象存储系统的独立供应商，具有业界最先进的S3兼容性和广泛的合作伙伴生态系统。其屡获殊荣的旗舰解决方案HyperStore®，能为数据中心提供无限的可扩展性和具备与云端系统相似的技术性、灵活性和经济效益。 Cloudian的全球数据结构体系，使企业可以在统一的平台上跨地点（本地和公共云）无缝地进行储存、查找、保护对象和文件数据传输。
请浏览 cloudian.com 获取更多信息。
传媒查询：
Rowena Leung
中信国际电讯CPC
rowena.leung@citictel-cpc.com
+852-2170-7536
Cloudian传媒查询：
Jordan Tewell
10Fold Communications
cloudian@10fold.com
+1-415-666-6066
话题 Press release summary
部门 电信运营商, 金融, Cloud & Enterprise, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|CITIC Telecom CPC
|Jan 12, 2021 11:07 HKT/SGT
|
中信国际电讯 CPC持续扩大东盟业务据点 全力支持企业拓展创新科技业务和智慧城市发展
|Dec 10, 2020 18:37 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC 荣膺2020年度亚洲通讯大奖
|Oct 29, 2020 20:42 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020 19:47 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC与应科院携手颠覆客户体验 共同研发糅合增强现实技术的操作和维护方案
|Aug 27, 2020 12:17 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC获得VMware Cloud Verified 标志
|June 3, 2020 12:50 HKT/SGT
|
正确备份 助企业迈步向前
|Feb 28, 2020 16:55 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布委任新副董事长及行政总裁
|Feb 18, 2020 16:27 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断
|Sept 2, 2019 16:32 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2019最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 19, 2019 15:05 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布任命环球业务及伙伴拓展部新任高级副总裁 积极拓展全球业务和增强业务伙伴关系
|June 3, 2019 17:38 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC和应科院宣布携手合作共同开发糅合增强现实技术的新一代操作和维护方案
|May 6, 2019 10:26 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid软件定义广域网方案，结合尖端SD-WAN为市场带来创新方案
|Dec 7, 2018 18:30 HKT/SGT
|
中国跨境数据通信产业联盟2018年度会员大会在北京成功召开
|Nov 23, 2018 12:40 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC再次赢得业界殊荣 获颁「最佳云端服务供应商」奖项
|Sept 24, 2018 17:42 HKT/SGT
|
「中信国际电讯CPC X TutorABC 」共创全球数字化教育科技新里程
|July 3, 2018 11:00 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC荣膺两项国际殊荣
|June 29, 2018 10:09 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 软件定义广域网方案 全面提升分布式企业的灵活性
|Mar 5, 2018 15:23 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC宣布任命欧洲区新任董事总经理 并为欧洲、GIS地区分公司完成名称更新
|Oct 26, 2017 09:36 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC公布Linx Telecommunications B.V合并后新名称 迈进新时代 将世界连系至「数字丝绸之路」
|Aug 17, 2017 12:33 HKT/SGT
|
中信国际电讯CPC公布其附属公司正式启用北京科创云数据中心
|更多新闻 >>