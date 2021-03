Friday, 12 March 2021, 19:01 HKT/SGT Share: 比特币大火带动区块链概念 美股淘屏下一个动作是什么?

香港, 2021年3月12日 - (亚太商讯) - 近期,金融市场在经过近半个月的回调后,市场情绪开始乐观起来。特别是科网股聚集的纳斯达克指数触底反弹,由低位12600点又重新站上13400点,技术上的短期跌势也宣告完结。



与此同时,比特币似乎也有着“阳春三月”之说,从3月1号的43760美元连续多日上涨最高至57273美元,涨幅已超30%。比特币再次突破55000美金,市场焦点又一次的聚焦到它,看下今晚的行情已经突破56000美金,就此比特币的市值再次回归到了万亿美元之上。结合美国近期发布的2月份CPI数据低于预期这一事实,虽然市场客观认为通货膨胀压力温和,但是仍有众多比特币的支持者将其作为对冲通胀上升的工具之一。



比特币价格创新高引“国家队”入局 行业迎来新发展机会

据了解,近期先后有俄罗斯及伊朗两国进入“币圈”。据报道,在西伯利亚伊尔库茨克附近的一个水电站,隐藏着巨大的加密货币矿场,这里可为拥有成千上万“矿机”的俄军“监督”下的大型“矿场”“提供了良好的散热条件。同时,这里水电费用低廉,可大幅降低挖矿成本,让“矿主”利益最大化。



而《伊朗日报》在上一年底也曾报道,政府修改了其加密的货币法规,使用数字资产用于进口商品以缓解正常使用硬通货的压力。 国家队入局的背后虽然有西方国家经济制裁带来的诱因,但客观上对比特币的价格蹿升带来新的动力。由此可见挖矿这生意做不仅散户在关注,“国家队”都想抢一块肥肉。



“国家队”积极入局,上市公司亦不愿错过一次良机,先有特斯拉(TSLA)的马斯克购入比特币,再有国内上市公司美图(HK:01357)斥资4000万美元购入比特币和以太币。而在美股上市公司里淘屏(TAOP)算是介入区块链行业动作最频繁的一家企业。



诗人郑愁予写过:东风不来,三月的柳絮不飞。淘屏在刚步入三月便聘请来入局区块链多年的汪东风任首席战略官,三月来了,东风也来了。想必对于汪东风,熟悉港股的人一定不会陌生。他曾任港股上市公司云游控股(HK:00484)主席兼CEO,后又投身于区块链产业。3月9日,淘屏又成立区块链事业部及聘请在区块链领域拥有多年行业经验的邓琳曦为事业群总裁。查看过往的经历,她曾负责10MW加拿大阿尔伯塔天然气电矿场和矿机货源采购的项目,非常值得关注。



据全国能源信息平台发布的消息:“未来几年全球能源市场使用区块链的规模将高速增长。在当今能源市场中,区块链的市场规模预计在未来三年内达到71.7亿美元,年复合增长率(CAGR)将达到78.32%,而2018年市场规模仅为3.94亿美元。区块链技术在能源行业日益普及对于加速经济增长至关重要,同时也在改善基础设施管理,以及应对全球安全问题中起到了重要作用。”



虽然公司暂时没有更多的公告内容,但结合区块链在点对点的能源交易、配电批发、下一代智能电网中为人所熟知来看,淘屏似乎有意介入大众熟知、市场相对成熟的能源区块链行业寻求新的变革。笔者期待看到公司在这一方向上的后续动作。







