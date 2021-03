Thursday, 11 March 2021, 20:11 HKT/SGT Share: 移卡“产品+渠道+生态”竞争壁垒建立 中信建投给予买入评级

香港, 2021年3月11日 - (亚太商讯) - 中信建投证券发布研究报告,首次覆盖移卡(9923),并给予买入评级。中信建投证券在研报中指出,产品、渠道、生态构成了移卡的三大核心竞争力。其中产品方面,移卡拥有第三方独立品牌的额外溢价;渠道方面,移卡建立了深度覆盖全国的线下垂直分销体系;生态方面,完整的生态体系使得移卡能够以最低边际成本获客。



另外,得益于聚合支付下沉市场的打开以及商户SaaS赋能时代的大发展,中信建投证券预计,移卡2020-2022 年将实现归母净利润 3.91、6.15、8.09 亿元人民币,并判断公司当前股价处于合理估值区间。



中信建投证券表示,“我们看好公司基于赋能业务的高速增长,估值区间有望继续打开,预计2022 年的高成长或可迅速消化估值。”



支付业务想象空间仍然很大



移卡成立于2011年,创始人刘颖麒此前曾担任腾讯旗下财付通的总经理,具备丰富的支付领域管理经验。2020 年 6 月,刘颖麒成功带领移卡于在港交所挂牌上市,目前市值超过300 亿人民币。



根据2019年财报显示,移卡2019 年营收为 22.58 亿,扣非归母净利润2.61 亿。按板块来分,移卡的业务目前主要分为两部分:支付业务和科技赋能业务。其中支付业务2019年年实现支付交易量约 1.5 万亿,同比增速92.6%。



根据奥纬咨询的数据,按交易笔数,移卡市占率约14%,按交易量,移卡市占率约1.3%,在业内排行前十,属于非银支付机构中的领军者之一,业务扩张速度远超行业平均(2019 年全国支付交易量增速16.3%)。



虽然移卡的支付业务发展速度很快,但是在中信建投证券来看,未来仍有很大增长空间。



从政策方面来看,进入2015 年之后,对支付牌照的监管逐步收紧,基本不再发放新牌照,并且通过注销的方式累计注销34 张支付许可证。目前拥有全国性收单牌照的第三方非银行支付机构仅剩 31 家,其中同时获得移动电话支付牌照的仅有 16 家,移卡旗下子公司乐刷科技即为其中一家。



在当前监管环境下,现存第三方支付牌照的稀缺性将继续提高,乐刷科技的成功续展为移卡开展支付业务赢得了先发优势。



但是随着对扫码支付的监管越来越严格,行业进入了新的发展阶段,账户侧激烈的同质化竞争使得对实体商户的差异化服务和运营能力变得更加重要。长期来看,线下运营能力或成为企业在竞争中是否成功的核心要素。



中信建投证券认为,渠道方面,与互联网巨头和纯聚合支付服务商相比,移卡覆盖全国的分销体系已形成较深的护城河。



研报数据显示,当前移卡分销网络逾 8000 合作伙伴,已覆盖中国的 30 个省、直辖市以及超过300个城市,具备全国范围内的管理和运营能力。2017-2019 年公司活跃支付商户数量从162.4 万增长到 527.8 万,年复合增速达到 80.3%。



值得注意的是,虽然自2014 年以来,移动支付一直呈现蓬勃增长的态势,但聚合支付在尾部商户的覆盖率仍有待提升,客群下沉也打开了移卡支付业务的增长空间。



中信建投证券指出,结合艾瑞咨询等第三方机构的统计数据,聚合支付目前占到线下扫码支付的 30%左右,而移动扫码支付的年均总交易规模已经超过200万亿, 渗透率每提升10%,对应交易规模为20万亿,假设平均费率为 1.5‰,对应增量市场规模为300亿。因此以聚合支付产品为主打的移动支付仍然有着巨大的增长潜力。



科技赋能服务是公司未来增长的核心动能



自2018 年以来,监管处罚愈发严格,中小机构套利空间进一步压降。以“断直连”、“备付金存管”、“非银支付新规”为代表的政策接连出台,也导致支付机构失去大部分备付金利润,从商业模式角度,部分盈利模式单一的支付机构可能会被市场淘汰。



移卡作为一家以支付为基础的科技创新平台,很早便开始转型,并且是移动支付行业中率先提供科技赋能的公司,服务形式包括提供商户 SaaS 产品、营销服务和金融科技服务,帮助商户进行线下门店、线上门店的管理运营,促成消费者和商户之间的交易。



移卡发力SaaS服务,一方面是转型的需要;另一方面则是基于支付,发现了更为广阔的市场空间。



根据IDC数据统计,2013-2019 年,中国商用 SaaS 产品销售由2013 年的22 亿元增至2019 年 108 亿元,复合年均增长率为30.3%,且预期将于 2023 年增长到人民币329 亿元,2019-2023 复合年增长率为32.1%;另外,根据爱分析测算,2019 年中国整体云化渗透率约 7%,预计 2024 年将提升到20%。



未来随着云化渗透的提升,“支付即服务”的 SaaS 模式前景广阔,但是盯着这块市场的并不只是移卡。移卡想要在竞争中胜出凭借的是什么?中信建投证券分析认为,是移卡作为第三方品牌的独立性。



从市场的角度,在 SaaS 服务的赛道中,互联网巨头切入线下支付、提供门店运营服务会与移卡产生直接竞争,但是短期内,包括阿里、美团等在内的互联网公司之间胜负未决,在此前提下,各个厂商很难妥协去接入对方的终端和提供通道。



中信建投证券认为,此前美团禁用支付宝支付就是最好的例子。而移卡作为独立的第三方 SaaS平台,其产品的兼容性更高,可以为商户和消费者提供通用服务,而不必迫使客户进行“二选一”。



需要提及的是,仅仅依靠品牌的独立性并不足以支撑移卡在竞争中获胜,移卡的核心优势除了深度覆盖全国的垂直分销体系,还在于生态:在过去一段时间里,移卡不断发力科技赋能业务,通过自研和投资等手段,已经形成了比较完善的产品和业务生态。



在餐饮、零售、母婴、服装、商超等垂直领域,移卡提供收银软硬一体机“智掌柜”、一站式经营平台“乐售”、商业 SaaS“智百威”(投资)等产品;针对小微商户的共性需求,移卡开发了包括智慧店铺、聚惠扫扫、约惠圈等标准化的 SaaS 产品;此外,移卡还建立了 SaaS 开放平台,目前已经向 700 多个 SaaS 合作伙伴提供标准化组件工具包。



移卡通过提供一站式支付服务成为 C2B(消费者对商户)支付的连接点,获取了商户的交易数据,结合积累的大量商户和消费者资源,基于 “数据+场景+流量”发展科技赋能业务。中信建投证券认为,这会带来两个好处:



第一,边际获客成本的降低。截至2019 年底,移卡 90%的科技商业服务客户由支付服务客户转化而来,而获客成本则从单户34 元下降到单户 17 元。



第二,场景大数据积累,能够形成科技赋能的生态闭环。移卡从支付场景获取的海量交易和行为数据形成对餐饮、零售行业的深刻洞见,凭借自身优秀的研发团队和技术实力,通过 SaaS 产品和解决方案去满足商户数字化转型的需求,从而生成更多的场景和数据,进一步强化科技赋能的生态系统,形成良性循环。



事实也是如此,从结果来看,2017-2019 年,移卡科技服务商业服务规模快速增长,客户数从2017 年的 4000 名,增至2019 年的 43.1 万名,增长接近110 倍。











