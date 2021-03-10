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Tuesday, 9 March 2021, 21:37 HKT/SGT
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淘屏成立区块链事业群 任命邓琳㬢为事业群总裁

中国深圳, 2021年3月9日 - (亚太商讯)  - 淘屏有限公司（纳斯达克： TAOP，简称“淘屏”或“公司”）今日宣布成立区块链事业群，致力于区块链和数字资产业务的发展，并任命邓琳㬢女士为区块链事业群总裁。

邓女士在区块链领域拥有多年行业经验，曾在自己创立的新块（北京）科技有限公司任职，负责比特币矿场和区块链运营。 在加入淘屏前，邓女士在Polar Bear Mining担任COO，负责建设10MW加拿大阿尔伯塔天然气电矿场和矿机货源采购。邓女士还具备10年以上的互联网从业经验，曾先后在新浪、MagentJoy、informatree等公司任职。

淘屏董事局主席兼首席执行官林江怀先生表示：“区块链事业群的成立和邓女士的任命标志着淘屏区块链和数字资产业务的正式启动，邓女士在区块链和互联网行业的丰富经验将有助于推动公司新的发展战略。我们欢迎邓女士担任这一新角色，成为淘屏的重要一员。”


话题 Press release summary

部门 业务, FinTech & Blockchain
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