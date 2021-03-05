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  • Friday, March 5, 2021
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Thursday, 4 March 2021, 16:55 HKT/SGT
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来源 Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited
亚太丝路投资与赛默飞世尔建立战略合作
携手为长寿及生命科学作出贡献

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯)  - 亚太丝路投资有限公司（「亚太丝路投资」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）欣然宣布，集团与生命科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技（香港）有限公司（「赛默飞世尔」）就建立战略合作伙伴关系签订谅解备忘录，共同开拓在长寿医疗及健康研究领域的机遇。

赛默飞世尔作为生命科学服务领域的先行者，一直致力为其客户加快生命科学领域的研究，解决在分析研究上的复杂问题和挑战。集团与赛默飞世尔的战略合作初步为期三年，赛默飞世尔将为集团优先提供其最新技术、软件及解决方案。此等技术有助促进集团在长寿科学及医疗诊断方面的发展，并提升实验室生产力和研发实力，对集团长远发展长寿科学业务至关重要。

亚太丝路投资董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「赛默飞世尔在生命科学领域拥有全球领先的技术，将成为集团发展长寿科学业务的有力后盾，强化和支持我们的研发实力，进一步完善集团产业链，有助于集团打造世界领先的长寿科学生态系统平台。我们将以创新技术，共同在长寿医疗和健康研究领域进行研发，矢志为人类健康作出贡献，实现『让人类健康长寿』的愿景。」

关于亚太丝路投资有限公司
亚太丝路投资有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券投资及投资咨询业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业，以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康长寿」的愿景，透过长寿生物制品、细胞及基因疗法，以及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。

有关更多资料，请浏览： http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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