Wednesday, 3 March 2021, 20:53 HKT/SGT Share:

来源 TTI 创科实业二零二零年创下辉煌业绩 - 下半年销售额大幅增长+42.3%

- 全年自然销售增长超过二十一亿美元，增长率+28%

- 毛利率连续第十二年录得增长，上升+52个基点至38.3%

- 纯利增长30.2%至八亿零一百万美元

香港, 2021年3月3日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）公布截至二零二零年十二月三十一日止财政年度的业绩。集团的销售额为9,800,000,000美元，增加28.0%。下半年的销售额亦大增42.3%，跑赢大市。



毛利率连续第十二年录得增长，由二零一九年的37.7%增至二零二零年的38.3%。毛利率改善乃由于集团推出高利润率崭新产品、严谨的产品组织者、生产力大幅提升以及销量的杠杆效应所致。



除利息及税项前盈利增加29.0%至868,000,000美元，而除利息及税项前盈利率亦上升10个基点至8.9%。纯利增长30.2%至801,000,000美元，而每股盈利较二零一九年上升30.1%至43.80美仙。集团投资于存货，以维持高于市场的增长水平，营运资金占销售额的比例为14.0%，继续傲视同侪。



董事会建议派发末期股息每股82.00港仙（约10.55美仙）。连同中期股息每股53.00港仙（约6.82美仙），全年股息合共为每股135.00港仙（约17.37美仙），较二零一九年每股103.00港仙（约13.26美仙）增加31.1%。



创科实业的电动工具分部占总销售额的89.0%，增长28.5%至8,700,000,000美元。旗舰品牌MILWAUKEE专业业务录得25.8%增长，乃受惠于持续推出创新产品，同时RYOBI充电式工具业务的销售额亦录得双位数增长。地板护理方面继续进展良好，分部销售额较二零一九年增长23.6%至1,100,000,000美元，占创科实业总销售额11.0%。



创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：「创科实业凭借强劲的资产负债表，以及严谨的固定和营运资金管理流程，持续稳占领先市场的有利位置，并已充分准备好把握今后出现的种种机遇，以提升增长。」



创科实业行政总裁Joseph Galli先生表示：「凭借我们坚毅的宏大愿景，以客为尊的热诚，以及强劲业务的发展动力，相信二零二一年将可再创佳绩，使创科实业有能力把握未来十年的庞大机遇。」



关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及清洁配方等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及清洁配方。



创科实业乃恒生指数、富时发达市场指数及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览 www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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