Tuesday, 2 March 2021, 17:02 HKT/SGT Share: 招股翌日延续火爆认购，中国版“宝洁”朝云集团赴港上市

香港, 2021年3月2日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道，近日，又一潜力投资标的——被誉为中国版“宝洁”的朝云集团(06601.HK)赴港上市。从前两日招股情况来看，消费龙头股朝云集团强势“领跑”，大受市场热捧。券商统计资料显示，其招股首日便表现不俗，国际配售即获数倍超购，招股第二日更是延续火爆认购，且长线基金下单踊跃。



朝云集团是中国领先的一站式多品类家居、个人和宠物护理平台，在盈利层面也实现了稳中有增的良好局面，并通过特有的经销商“先款后货”合作模式确保了运营资金的充足。此次上市，朝云集团将进一步增强自身研发能力、改善销售和分销网络、加强品牌建设、改善全球及国内供应链的效率和灵活性，以匹配其多品牌、多品类的战略布局，力求在未来的市场竞争中巩固自身的市场领导地位。



2020年逆势增长16.9%，市场地位持续领先，“先款后货”确保资金充沛



于过往记录期间，朝云集团保持了稳健的业绩增长，营收及利润均稳中有增，2019年朝云集团有多款产品零售额超过了1亿元。而在截至2020年9月30日九个月的时间里，朝云集团实现收入14.61亿元，相较于2019年同期的12.5亿元，增幅高达16.9%。



朝云集团稳健增长的业绩，确立了其在市场中的领导地位。根据灼识咨询的资料，以零售额计算，朝云集团在2015年至2019年间连续五年在驱蚊杀虫品类市场份额第一；2019年在家居清洁品类位居市场份额第二；在空气护理板块位居市场份额第二。



此外，朝云集团一直致力于完善资本管理，实现高效运营。据招股书披露，朝云集团会分别与线上及线下分销商订立年度分销协议，明确付款方式、定价政策及交付安排。在协议中，分销商必须在朝云集团安排运货前付全款，即实行“先款后货”模式。该模式有效保证了朝云集团运营资金的充足。



强大跨品类孵化能力 快速切入宠物护理黄金赛道



朝云集团此次上市的一大关键词为“研发”。据招股书披露，朝云集团计划将所募得款项净额的20%用于增强自身研发能力，包括研发新产品、开发新品类及创立新品牌。此外，朝云集团还将深化公司在宠物及个人护理品类的相关布局，拓展研发中心、招募经验丰富的业界人才以及与海外研发机构合作。



朝云集团正在为其多品牌多品类战略发展谋篇布局，寻求高速发展的赛道。据招股书披露，截至2020年9月30日九个月，朝云集团家居清洁产品的收入较2019年同期增长29.7%；个人护理品类收入同比增长69.2%。朝云集团近一年孵化的个人护理产品花露水品类和洗手液品类，在上市9个月分别实现细分品类领先地位。朝云集团在2019年进入增速快、毛利高的宠物护理板块，新创立的倔强的尾巴上市4个月即获得宠物香水除味类目排名第一，幷入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单，成为天猫新锐品牌，未来发展值得期待。



根据灼识咨询的预测，自2019年至2024年，中国家居护理市场零售额规模将从458亿元增长至694亿元，个人护理产品市场将从2019年的4,587亿元增长至7,014亿元，市场增长空间巨大。据了解，朝云集团在2021年将全面进军规模超千亿的宠物市场，利用宠物护理业务来抢抓进一步增长机会。



面向未来，朝云集团仍将继续实施千人千面战略，采取多品牌多品类的战略布局，致力于打造国内首个一站式智慧家居护理平台，以应对多元化、细分化和高端化发展的中国市场，有针对性地满足不同消费者群体的需求。同时，升级现有领导品类产品幷继续拓展产品类别，巩固现有的市场份额和领导地位，持续推动个人护理及宠物护理品类的高速发展。



朝云集团为摩根士丹利和中金公司联合保荐，朝云集团也是除农夫山泉外近两年唯一一个由二者共同保荐的消费品标的，且做了无基石投资者的选择。2020年许多知名企业赴港上市也并未引入基石投资者，如：网易、京东、泡泡玛特等。拥有保荐人过往业绩担保，朝云集团招股反响热烈也在情理之中，并有望成为港股新股市场中的黑马，值得期待。





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