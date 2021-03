Monday, 1 March 2021, 17:37 HKT/SGT Share: 乐享互动将被纳入恒生综合小型股指数,并同步调入港股通名单

香港, 2021年3月1日 - (亚太商讯) - 2月26日,恒生指数公司公告称,将乐享互动(06988.HK)纳入恒生综合小型股指数。这意味着其将同步被调入港股通。



众所周知,港股通一直是内地投资者参与港股市场的重要通道。而入选港股通的股票一般需要满足一定的市值规模及交易量要求,也在一定程度上代表了港股市场具备长期竞争力的核心资产。



近年来,中国内地资金持续影响港股生态,港股通成交金额占港股总成交金额的比重逐年升高。在2020年前三季度,港股通成交金额已经占到了港股总成交额的21.7%。



随着港股通重要性持续提升,每一次港股通股票名单的调整,也往往会引起港股市场投资人极大的关注。



究其原因,一方面是因为内地投资者的大量资金涌向港股市场,为这些港股通股票注入了更大的流动性,提升了股票的活跃度;另一方面,入选港股通将极大地提升公司的知名度,加深资本市场对上市公司的理解,促使公司估值进一步回归价值。



以心动公司和中国飞鹤为例,获纳入港股通次日,心动公司和中国飞鹤分别上涨4.85%和6.53%。其中,中国飞鹤更是在此后两个月股价累计上涨34.07%。正式成为港股通股票后,乐享互动有望进一步扩大股东基础,改善股权结构,提升股票流通性及资本市场知名度。



乐享互动于2020年9月23日成功在港交所上市,是国内最大的移动新媒体效果营销和SaaS服务MarTech(营销技术)公司之一。公司以数据和算法为核心,为行业客户和移动新媒体内容发布者提供商品与流量之间的耦合营销服务。具体来看,公司不仅为行业客户提供跨平台的移动新媒体效果营销服务,同时也为广大移动新媒体内容发布者提供营销SaaS服务,以帮助其通过多种合法合规的产品和形式高效实现商业价值。



近年来,随着移动新媒体市场的迅速爆发,乐享互动的业务增长迅速。据最新业绩预告,公司在2020年延续了强劲增长态势,预计营收在8.80亿到9.20亿港元之间,同比实现六成以上增长;扣除汇兑损益前利润约为1.7亿港元至2.0亿港元,同比增长约123.7%至163.2%。相当于2019年同期的2.2倍至2.6倍。



除了原有业务的稳健增长外,营销SaaS服务也是乐享互动的另一大看点。乐享互动于2013年6月开始营销SaaS服务。截至目前,公司已经形成了效果营销和营销SaaS服务双轮驱动的业务增长模型。



向自媒体发布者提供营销SaaS服务的重大意义在于,公司可以从流量平台自动化获取稳定的优质内容资源,让内容发布者高效变现的同时,又可以实时分析营销效果,为数据积累和算法迭代提供强有力的支撑。



值得一提的是,与绝大多数营销技术公司不同,乐享互动是为数不多具备跨平台服务能力的公司。截至目前,公司具有在微信、抖音等不同的互联网流量平台同时进行服务的能力。



尤其在短视频领域,公司先发优势更加明显。早在2019年1月,公司就在抖音商业化之初首批推出为短视频内容发布者提供的商业变现服务,这也给公司提供了领先行业的先发优势。随着短视频赛道的爆发,乐享互动有望成为短视频赛道红利的最大受益者。



作为“好赛道中的好选手”,又是境内稀缺的新经济投资标的,随着北水南下,乐享互动表现如何,我们拭目以待。





