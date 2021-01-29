Friday, 29 January 2021, 08:02 HKT/SGT Share: 上海隆耀首席科学家杨选明教授发表使用OX40优化CAR-T细胞功能相关学术研究 研究发现独立表达的全长OX40有助于增强CAR-T细胞抗肿瘤活性 有望助力攻克治疗实体瘤的挑战

香港, 2021年1月29日 - (亚太商讯) - 中国生物科技服务控股有限公司（「中国生物科技服务」或「公司」，股份代号：8037.HK）非全资附属公司上海隆耀生物科技有限公司（「上海隆耀」）首席科学家杨选明教授在美国东部时间2021年1月27日于《科学转化医学期刊》(Science Translational Medicine) 发表关于CD20-CART-OX40研究成果文章。杨教授透过科学实验发现，独立表达的全长OX40共刺激信号设计不仅增强了CAR-T细胞的杀伤能力，而且减少了耗竭标记，从而在免疫抑制性肿瘤微环境中保持了其功能。在小鼠肿瘤模型和转移性淋巴瘤患者中，这些CAR-T细胞表现出强大的扩增和抗肿瘤活性。研究为优化CAR-T提供了另一种选择，日后有可能克服治疗实体瘤的挑战。



LY007细胞注射液是一种嵌合抗原受体T细(CAR-T)注射液，主要用于治疗复发难治的CD20阳性的B细胞型非霍奇金淋巴瘤，包括弥漫大B细胞淋巴瘤和转化型滤泡性淋巴瘤。LY007细胞注射液由上海隆耀自主研发，采用了隆耀拥有自主知识产权的OX40共刺激信号设计。实验证明该设计在保障安全性的前提下，提高了产品的功效。根据LY007细胞注射液临床试验申请，上海隆耀将按照提交的方案对LY007细胞注射液开展一期临床试验及研究。于2021年1月21日，国家药品监督管理局批准上海隆耀的LY007细胞注射液的临床试验申请，体现了上海隆耀在免疫细胞药物领域的研发能力。



如欲阅读关于杨选明教授CD-20-CART-OX40的研究成果文章，请浏览《科学转化医学期刊》(Science Translational Medicine)网站: https://stm.sciencemag.org/content/13/578/eaba7308。











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