Friday, 22 January 2021, 16:01 HKT/SGT Share: 国美零售集团新战略「真快乐」APP抢先版正式运营

香港, 2021年1月22日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(493.HK)昨日「解读新国美．解碼真快乐——『真快乐』APP抢先版正式运营暨国美零售战略发布会」在国美鹏润大厦举行，并进行了实时在线直播。国美零售CFO方巍、著名财经评论员叶檀、国美零售执行副总裁向海龙、国美零售副总裁王巍、厂商代表等参加发布会并进行了「真快乐」APP抢先版正式运营启动仪式。会上，新国美有了崭新的解读、明确的定位、及清晰的发展前景。



国美零售「真快乐」APP抢先版正式运营暨国美零售战略发布会



「真快乐」开启娱乐化战略 重新定义零售新赛道



2021年，国美零售接力2020年的「家．生活」战略首阶段的基础建设期成功实现并取得满意成果，进入了第二阶段的业务深化转型阶段。经过去年疫情挑战，以及第二季度以来的业务持续革新、数字化城市家居生活消费及零售模式的探索创变，国美零售不仅已进一步稳健转型成为「家．生活」整体方案提供商、服务解决商及供应链输出商，更实现了在线线下互为融合和门店网格布局优化，「到店」、「到家」、「到网」等业务模式的运营也日臻成熟。凭借沉淀34年的深厚家电行业专业化、广泛线下门店列阵及巨大的供应链资源，国美零售已开展了破圈布局，以开放、分享、共赢的理念，连手拼多多、京东、央视等不同的新旧经济平台，实现了引流变现的双轮驱动模式。



现在，伴随着「真快乐」APP抢先版的正式运营，国美零售将实现经营要素化，持续提高经营效率，提升盈利能力。通过用户思维、平台思维及科技思维解决行业痛点，全力布局新发展格局。其中，经营重点包括深入推进平台化，对「真快乐」商品进行扩容，在价格及用户体验等方面持续升级。结合在线线下双平台及全场景优势，加强娱乐化优势，升级特色功能。同时，国美零售将优化线下布局，加强配置及升级业态，在全国各地的各级门店，打造精品旗舰店，加大供应链开放赋能，与更多流量场景合作，进行输出开放。除此之外，公司也将全面启动娱乐化渠道，通过「抢-拼-ZAO」组合，挖掘线下平台娱乐化潜力，提升线下展厅体验感，让商家娱乐卖，用户娱乐买。



双平台精准赋能 造福消费者 流量扩充 价值释放

国美零售2021有两大指标，其一为提高效率，降低成本。依托双平台供应链及在线线下上平台一体化投入，精准赋能，让厂商整体渠道成本下降，同时自身运营成本也降低，且将之综合利益转到消费端，让终端客户享受商品价格优势带来的真快乐消费。



指针之二为拓规模，增盈利。国美预计2021商品SKU数量将快速扩充。其机制、流量、指针规模上升，综合盈利能力全面改善，价值全力释放。



国美零售CFO方巍表示：「国美始终站在用户（消费者、商家、流量联盟）的角度思考问题，以用户为导向，尊重用户利益，为用户创造价值；倡导开放、共享、共建、共赢的网状平台思维；借助科技产品、运用科技手段推动经营模式变革、运营模式变革以及组织变革，提高经营效率的科技思维。」



著名财经评论员叶檀表示：「国美深切洞察到了时代发展趋势、市场机遇，以自身的深厚积累和敏捷的突破性创新，发挥优势、乘势而上。其以创造价值为目标，具有突破性、颠覆性，这体现了国美勇于突破、善于创新的基因正在启动，可能成为引领全行业新一轮深刻变革的力量。」



国美零售执行副总裁向海龙表示：「2021年国美零售将继续加速发展，全面提升效益。未来一年，国美将聚焦平台化、供应链服务链、娱乐化三方面，开放共创，实现价值共赢。此次『真快乐』APP正式上线和全新的国美零售的战略发布，标志着国美平台生态圈正式发力娱乐化零售，拥抱数字科技，以全新的品牌形象连接厂商和用户，引领零售业步入娱乐化零售新时代。」



国美零售副总裁王巍表示：「『真快乐』APP致力让用户享受超多有趣、实惠的互动玩法，和全品类超低价真选好物，充分体验充满美好快乐的购物过程。我们开创了年轻消费群体喜爱的『抢-拼-ZAO』娱乐玩法组合，于行业率先开创了全程真人视频导购服务先河，使使用者玩得开心，买得畅快，体验一站式暖心服务，真正实现乐享购物。」



国美「家．生活」战略正在也会继续升级，现已形成以在线平台为主，在线及线下双平台+自营/第三方外部供应链的「社交+商务+分享」的国美生态圈。全新创变的国美零售不再是电器连锁的单一赛道，也不再是传统门店的老渠道。新国美拥有数字化、平台化、娱乐化、生态化的进程的全面升级，并具备了进击并引领数字化、本地化、娱乐化、社交化零售新赛道、价值厚空间的稀缺能力和巨大潜力。2021会是国美零售全力发力的一年，让新国美澎湃势能全面展现。







话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

