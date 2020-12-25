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来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech宣布其药物Ampligen的ME/CFS临床试验已开始接受COVID-19"长期患者(Long Haulers)"的注册 机构审查委员会授权招募学科

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年12月24日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech Inc.(NYSE American交易代码：AIM)今天宣布，有效的AMP-511扩展访问计划(EAP)协议的COVID-19后“ 长期患者(Long Hauler)”部分已获得机构审查委员会(IRB)的批准 入院人数。该试验的患者接受了AIM的旗舰管道药物Ampligen的治疗。



AIM于10月宣布，该肌病性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征(ME / CFS)临床试验已获得IRB的批准，其中包括先前诊断为SARS-CoV-2的患者-该病可导致COVID-19疾病-但现在已表现出急性感染，慢性疲劳样症状。这些患者由于其COVID-19后症状的持续存在而通常被称为Long Haulers。



Ampligen是AIM的TLR3激动剂免疫系统调节剂。它在阿根廷被批准为世界上第一种治疗严重的慢性疲劳综合症的药物，并且是美国针对ME / CFS研发的唯一晚期药物。



长期患者(Long Haulers) 将能够与EAP中的ME / CFS患者一起接受Ampligen治疗。在100名活跃的试验参与者中，最多可以有20名是Long Haulers。EAP由位于北卡罗来纳州夏洛特市Hunter-Hopkins中心的医学博士Charles Lapp和位于内华达州Incline Village的Sierra内科医学博士Daniel Danielson执行。



注册是AIM开发Ampligen疗法的重要里程碑，Ampligen疗法是针对医学专家预测将遭受SARS-CoV-2诱导的慢性疲劳(包括许多人患有脑雾)的数百万人的疗法。在持续的全球大流行期间，已记录了近7,000万例COVID-19病例。研究表明，从COVID-19中恢复的患者可以报告症状的持续性(请参阅：JAMA 网络)。此外，2003年首例SARS-CoV-1流行病的许多幸存者从急性疾病中恢复后仍继续报告经典的慢性疲劳样症状。实际上，大约有27％的幸存者符合美国疾病控制和预防中心的慢性疲劳综合症标准(请参阅：JAMA内科医学)。



鉴于SARS-CoV-2引起的大规模流行病，该病毒在发病机理上与第一种SARS病毒几乎相同，并且新兴的文献支持COVID-19的SARS-CoV-2引起的慢性疲劳也遵循类似的模式，对于急性SARS-CoV-2感染引起典型的慢性疲劳症状的患者，开发有效的疗法是未满足的关键公共卫生需求。有关更多信息，请参阅《华尔街日报》上的AIM，“长期患有COVID者对实验药物寄予希望”。



拉普博士说：“预计COVID-19会触发大量因COVID引起的脑部损伤和疲劳而造成的’长期患者(long haulers)’。我相信研究性免疫调节抗病毒药物Ampligen可能会在将来的治疗中发挥作用。我相信迄今为止的数据表明，早期治疗将导致更高的疗效水平。”



彼得森博士说：“在一项基于随机对照的研究中，对以Ampligen治疗的CFS患者进行的基于假设的重新分析表明，CFS症状持续时间较短的CFS患者对Ampligen的反应可能性是对照组的两倍以上。整个。我们谨慎乐观地认为，Ampligen对COVID-19之后的Long Hauler慢性疲劳患者的早期治疗将有可能诱发临床上有益的结果。除了这项研究外，还可以对临床疾病进行纵向随访，并有助于研究发病机理和预后。” (请参阅：PLOS ONE)。



AIM首席执行官Thomas K. Equels指出：“虽然可以理解，全球主要制药公司将精力集中在开发COVID-19疫苗上，但AIM认为，同样需要帮助COVID-19后患者从急性疾病中恢复过来感染可能会遭受COVID引起的长期衰弱和慢性衰弱症状的困扰，例如脑雾，严重的运动后不适。我们希望在AMP-511临床试验中对“长-劳拉”患者的治疗可以帮助我们快速确定Ampligen是否有潜力作为治疗COVID-19后综合症的重要疗法。如果成功的话，这可能会使数百万人的生活变得更好。”



关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型的癌症，免疫疾病和病毒性疾病(包括由SARS-CoV-2病毒引起的疾病COVID-19)的疗法。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ，旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。除其他外，对于这些声明，我们要求保护PSLRA中包含的前瞻性声明的安全港。例如，将需要进行大量额外的测试和试验来确定Ampligen在治疗人类COVID-19方面是否有效，不能保证会如此。在动物模型和体外测试中获得的结果不一定能预测人类的结果。关于公司与Ampligen®的合作活动，无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据，而且试验受到许多因素的影响，包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。即使这些临床试验得以启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。一些国际上的大制药公司和医疗机构正在争相寻找治疗COVID-19的方法。即使已试验证明Ampligen®在对抗病毒方面的有效性，我们也无法保证我们针对该问题的举措会被优先考虑，或者另一种最终被证明是有效的治疗方法是否会让我们的努力付诸东流。我们认识到，像所有医疗机构一样，所有癌症中心都必须将大流行列为优先事项。 因此，由于COVID-19紧急医疗情况，在癌症患者正在进行的研究中可能会延迟临床试验的注册和报告。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。另外在海外国家开展业务存在诸多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。公司不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。



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