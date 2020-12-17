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Thursday, 17 December 2020, 08:40 HKT/SGT
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德琪医药渐入佳境 宜看中长线

香港, 2020年12月17日 - (亚太商讯)  - 据市场数据显示，生物科技板块是近十年来最好的投资领域之一。据了解，2009至2019年过去10年，Nasdaq生物科技ETF股票的投资者，回报率已超过350%，而同期美股仅上涨187%。料放诸港股生物科技板块亦然。

中国生物科技行业前景佳，主要动力来自于市场对创新医药的需求持续扩大，尤其在抗肿瘤及免疫系统相关治疗领域，未来市场将迎来黄金机遇。在抗肿瘤这条赛道上，半新股德琪医药(6996)具有独特而显著的优势。美国国家综合癌症网络(NCCN®)在最新版多发性骨髓瘤临床实践指南(NCCN Guidelines®)中新添加了三种Selinexor用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤(rrMM)患者的组合方案。这次NCCN®指南更新只涉及该药内容的更新，值得注意的是，其中一种SVd方案成为了指南的1类推荐方案，标志着以selinexor为骨架的治疗方案将为多发性骨髓瘤患者提供新的治疗选择。多发性骨髓瘤目前在很多国家是血液系统第2位常见恶性肿瘤。

Selinexor 是由德琪医药与Karyopharm Therapeutics (纳斯达克股票代码: KPTI)合作研发的口服型选择性核输出抑制剂(SINE)化合物，亦是首款且唯一一款被美国FDA批准的口服SINE化合物。公司已在亚太多个市场如澳洲，新加坡及香港递交Selinexor治疗复发难治性多发性骨髓瘤及复发难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤的新药上市申请(NDA)，料明年将有重大的突破性商业化发展，为广大病患带来治疗福音的同时，亦利好公司股价未来表现，可押宝中长线。


话题 Press release summary

部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药
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