乐享互动深度融入抖音生态 成长空间进一步打开

香港, 2020年12月14日 - (亚太商讯) - 11月30日,字节跳动常用来存储自家域名的注册商“易名”旗下新增一个名为“douyinpay.com”的域名,翻译为“抖音支付”。这意味着抖音短视频生态闭环有望形成。



与此同时,抖音在安卓平台对抖音号开放小程序及H5游戏接入功能,为抖音平台带来更大的流量资源的同时,正式为抖音自媒体发布者提供小程序及H5游戏发行变现渠道。



乐享互动深度融入抖音生态



12月6日,乐享互动发布公告,抖音进一步开放其生态下的小程序和H5游戏接入功能,让用户可在无需跳出抖音的同时,实现更多功能上体验,在丰富其商业化变现渠道的同时,增加用户留存率。实际上,乐享互动将为抖音支付提供更多的内容产品和变现空间,乐享作为首批接入抖音平台的重要合作伙伴也将持续受益。



抖音上线支付是互联网公司进行用户识别营销,拓展金融等业务的基础设施。获得支付产品之后最为主要的问题是如何培养用户的使用习惯,引导用户使用自己的支付产品,从小黄车到开放小程序和H5游戏接入都是如此。本次抖音号开放小程序和H5游戏接入的同时,还同步打通了微信和支付宝的站内支付功能,使得用户可以轻松在抖音内完成充值付费而不需要跳转到站外,进一步提升了用户体验。



作为中国最大的效果类自媒体营销服务商,乐享互动在覆盖微信公众号等主流信息流平台的同时,就开始布局短视频、直播等新型内容平台。



数据显示,早在2018年第四季度,乐享互动就已经首批接入抖音电商平台,本次又成为第一批服务抖音小程序和H5游戏发行及联运的公司。



之所以能够快速的融入抖音生态,是因为乐享互动的接入能够真正帮助更多的抖音号用户变现,进而让抖音平台用户的留存度更高,是抖音生态闭环中重要一环。



乐享互动作为一家算法和技术平台,拥有通过自媒体发布者为自媒体目标受众提供量身定制产品的经验,进入短视频市场以来,已经建立了强大的数据库,可以为更多的用户精准提供变现产品。



成长空间被打开 业绩有望迎来持续增长



微信、抖音等平台性公司的出现,使信息传播的渠道日益扁平化,流量分布趋于碎片化。碎片化的流量分布,意味着营销服务的重心,正在从媒体渠道转向用户。中国新近颁布的《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》也从监管角度明确了这一趋势。如何有效地利用碎片化流量服务客户,成为自媒体营销服务中的难题,却给乐享互动带来了机会。



因为乐享互动可以通过大数据+算法的方式,完成产品和自媒体发布者的精准匹配。



具体来说,在产品端,乐享互动会分析抽取同属性产品进行打包,制定相应的投放策略。在媒体端,公司会根据自媒体发布者用户群体的年龄层、性别、地域、兴趣爱好等特征,进行相应的标签分类,为接下来的精准营销投放制造前提条件。



更重要的是,随着营销服务次数的增加,海量的数据反馈会进一步优化算法匹配的精准度及效率,持续提升营销服务的ROI。最后行业客户可得到价格更合理,投放效果更好的服务。



乐享互动公告显示,截止2020年10月31日,公司已累计向36,612个微信公众号,提供内容变现服务,较2019年12月31日增长了63.5%。与电商带货及植入式广告合作的抖音号已经超过3,000个。前10个月毛利高达1.75亿元(人民币,下同),是去年全年1.17亿元的1.5倍。



通过数据可以直观看到,乐享互动服务的微信公众号的数量仍在持续大幅增长,验证了乐享互动算法走通后带来的持续增长,也可以想象到其在抖音平台上未来的增长空间。



随着抖音进一步开放其生态下的小程序和H5游戏接入功能,乐享互动与抖音合作方面全面深化,平台级接入合作带来的将会是指数级增长的抖音号数量,公司的成长速度和成长空间也将进一步拓展,业绩有望迎来新一轮增长。





