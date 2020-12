Tuesday, 8 December 2020, 17:25 HKT/SGT Share: 联泓新科A股挂牌上市 联想控股打造新材料行业领先企业

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 12月8日上午,联泓新材料科技股份有限公司(简称「联泓新科」,股票代码:003022.SZ)正式登陆深圳证券交易所中小板挂牌交易。联泓新科此次公开发行数量为14,736万股,发行价格为11.46元/股(人民币,下同),挂牌当日股价顶格上涨44%报16.5元/股,市值达169.5亿元。上市之后,联想控股股份有限公司(简称「联想控股」,股票代码:3396.HK)持有附属公司联泓新科股权比例为51.77%。



联泓新科深交所上市仪式,公司管理层及各位嘉宾共同敲响开市宝钟



甲醇制烯烃(DMTO)装置



联泓新科的成功上市,是联想控股通过产业投资,以资本推动科技成果产业化和实体经济发展的又一成果。



十年磨一剑 联想控股实业投资再获新成果

联泓新科是一家从事先进高分子材料及特种精细材料的研发、生产与销售的高新技术企业。在其成立之前,联想控股便已开始探索进入新的领域,助力国家解决部分高端材料进口依存度较高的问题。2010年,从绿地投资做起,联想控股通过资金与资源投入、管理和文化赋能,助力联泓新科的快速成长;2014年,联泓项目建成投产,创下业内同类装置建设速度最快的纪录;2017年,联泓新科引入中国科学院控股有限公司(简称「国科控股」)作为战略投资者。目前,联泓新科已成长为年销售收入近60亿元的现代化新材料高新技术企业。据招股书显示,2017年、2018年、2019年及2020年1-9月,联泓新科归属于母公司股东的净利润分别为5519.72万元、2.29亿元、5.32亿元和4.23亿元,连续保持高速增长。疫情期间,联泓新科保持了生产和经营的稳定,其2020年上半年利润与去年同期基本持平,显示出了较强的抗风险能力。



联想控股表示:「上市是联泓新科企业发展历程中的关键里程碑,也是联想控股在科技和实业领域打造领先企业的又一落地成果。用十年的时间培育一家新材料上市公司,需要长远的眼光、能力与定力。联泓新科在新材料领域的发展战略,与联想控股在科技领域的长远布局高度吻合,未来会有很多想象和发展空间,我们将一如既往地支持它的发展。联想控股希望通过更多的案例,不断践行『产业报国』的愿景,创造出更大的经济价值与社会价值。」



创新驱动 科技成果产业化典型案例

联泓新科现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧乙烷衍生物(EOD)等多套先进装置,生产运营水平处于行业领先地位。其中,龙头DMTO装置是国内首套完全自主知识产权的百万吨级甲醇制烯烃和烯烃分离一体化装置。



截至2020年7月30日,联泓新科已获得授权专利42项,其中授权发明专利23项,主持、参与修制订国家和行业标准13项,先后承担国家科技部863计划和山东省重大科技创新工程等项目,建成了多个高水平创新平台。



中国科学院党组成员、副院长张涛认为,联泓新科以创新为发展动力,成功实现了中国科学院大连化物所自主知识产权的甲醇制烯烃技术工业化商业运行,探索出了一个「技术创新与产业化联盟、产业规模化平台、产业投资基金」和成果转化运营团队的「3+1」创新发展模式,企业经营取得了显著成绩,对我国科技成果转化和产业规模化发展具有典型示范意义。



持续提升核心竞争力 打造新材料产业集群

在先进高分子材料和特种精细材料领域,联泓新科布局的EVA、PP、EO及EOD等产品,可以广泛应用于光伏、线缆、鞋材、塑料、日化、纺织、建筑、路桥、汽车、皮革、涂料、农化、金属加工等领域。高端PP薄壁注塑专用料、EVA电缆料等多个产品在细分市场份额领先;在日化、纺织领域,公司获得了立白、纳爱斯、蓝月亮等下游头部企业的认可;在金属加工、农药和涂料领域,多种产品实现进口替代;在建筑和路桥领域,其混凝土外加剂等系列产品处于国内领先地位。



此次联泓新科募集资金约16.1亿元,将用于建设10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目、EVA装置管式尾技术升级改造项目、6.5万吨/年特种精细化学品项目等。募投项目建成投产后,公司的产能将得到较大幅度的提高,盈利能力将进一步增强。



联泓新科表示:「联泓新科的上市,将为公司未来实现跨越式发展提供新的增长动力。公司将牢牢抓住我国产业升级和消费升级的历史性机遇,坚持『创新驱动+运营提升』的发展模式,专注于新材料领域,持续增强自主创新能力,不断提升核心竞争力,打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。」





