专访宝宝树集团首席财务官、执行董事徐翀：精准定位母婴赛道 躬身入局撬动杠杆

香港, 2020年12月3日 - (亚太商讯) - 对于宝宝树集团(1761.HK)现任首席财务官、执行董事徐翀来说,加入宝宝树集团,进入母婴赛道,是在天时地利人和下双向选择的一个结果。



宝宝树集团首席财务官兼执行董事徐翀



“基于投资者的视角,我找到看好的行业和生意。近四万亿规模的母婴赛道坡长雪厚,而宝宝树集团作为母婴行业的头部企业,有着领先的用户口碑和流量规模,正是这样的优质标的。”徐翀在接受大公网记者采访时表示。



事实上,作为国内最大、最活跃的母婴类社区平台,宝宝树集团躬身细作,过去一年,在内容升级与产品创新方面均取得突出业绩成效。数据显示,截至2020年6月30日,宝宝树全平台月均活跃用户数达1.03亿,移动端主阵地宝宝树孕育App的MAU达2040万,较2019年底增长7.9%,用户次月留存率增至65.2%。得益于产品、服务、体验的优化升级,宝宝树上半年用户流量继续领跑行业,进入“价值创造型增长”新周期。



产品层面,宝宝树集团持续以创新供给侧增长来推动消费侧增长,不断提升以内容、工具、社区为核心的产品力。围绕“我的育儿生活”,旗舰产品宝宝树孕育APP进行了一系列的产品迭代升级。同时,全域场景的内容布局,IP栏目矩阵的运营孵化,助力宝宝树拓展第二成长曲线。以抖音平台孵化的“宝宝树专家团”账号为例,粉丝总量近70万,单条视频最高播放量超过650万次。



“作为公司CFO,非常时期,保证好公司现金流让企业安全是本职。”



回顾今年年初的疫情黑天鹅事件对宝宝树集团及母婴消费市场的影响,徐翀表示,突发疫情的确对各行各业都带来一定冲击,但母婴人群的消费需求仍然强劲,抗周期属性稳固支撑市场规模和投资价值,同时母婴行业正面临加速数字化升级的新课题和挑战。



“作为公司CFO,我对一个企业安全性的要求是,一个企业至少能抗两次今年这样疫情的风险,按照这样的原则来规划和布局我们的资产结构。所以当疫情这种非预期性风险到来的时候,我们有充足的现金流保证企业的顺利运转。同时,做时间的朋友,机会永远留给有准备的人。我们必须知道大概走势可能在怎样的一个周期里,到哪一年大概会热,到哪一年大概会冷,可能有什么突发事件。当发生突发风险,CFO该做的要做,比如说适当降低成本,或者促进业务团队做出更有突破性的创新等。但更重要的,是去做好战略性、前瞻性的布局。”此外,他补充道,宝宝树作为服务中国母婴家庭的头部互联网平台,一直在为用户提供知识、工具、购物等多元化的服务,不断积累和占据了数据洞察优势,能够在疫情期间为用户提供有效的、差异化的供给,缓解母婴人群在疫情期间的焦虑和不安,持续为用户解决问题、创造价值、陪伴成长,这为一家公司长足发展奠定了基础。



“能为用户和投资者绘制未来生活方式的愿景和蓝图的公司,才能被赋予更高价值期待”



作为一家跨境上市公司CFO,徐翀与大公网分享了自己对香港资本市场及优质上市企业的理解,他表示,港交所的制度改革使得其更具包容性和开放性,减少了新经济公司或者海外已上市公司赴港上市的障碍,并且能够获得多元化的海内外资金支持,同时也为投资者提供了更多可供选择的优质投资标的,有利于参与其中的多方共生共荣。2020年,疫情等黑天鹅给资本市场带来了新的不确定性,但同时也有越来越多的海外已上市公司回港上市、新经济公司在港交所挂牌。当下中国经济蓬勃发展,很多新兴行业、企业崭露头角,全球资本市场正在看向中国的优秀企业,未来港交所也将聚拢更多的优质资产,为投资者创造更大的价值、成为全球资本市场持续瞩目的焦点。



对于优质上市公司应具有的特质,他认为,一家优质的上市公司至少包含三个特质:广阔的行业赛道、良好的基本面和优秀的公司治理。首先是行业要空间大、增速快,并且有很强的抗周期属性;其次企业的行业地位、产品与服务质量、市场口碑、盈利模式、核心价值、竞争壁垒、财务情况等表现良好;此外,卓越的企业治理会让一家公司走得更稳健。“资本价值首先体现在为用户创造的价值,能代言者,应该是能够将技术与服务渗透进日常生活,解决用户实际问题,推动信息、资源无障碍获取的公司,能够解决企业痛点或赋能行业的公司。如果一家公司能够为用户和投资者绘制出未来生活方式的愿景和蓝图,那必将被投资者寄予更高的价值期待,未来能够持续给股东带来丰厚回报。”他说。



“一个优秀的CFO,应该也必须躬身入局,不能只是在数字中看乾坤”



多年财务及金融管理方面的职业经验,使徐翀在在担任宝宝树集团CFO及执行董事职务时颇有心得。他认为,成为CFO的前提,是首先成为一个出色的财务从业者,充分掌握数据分析技能、领导才能、项目管理技能、科技技能等。同时,一个优秀的CFO,不能只是在数字中看乾坤,应该也必须躬身入局,要深入到行业、业务中洞察变化和趋势,才能够为公司做出更好的长中短期规划,帮助企业安全、健康地可持续发展。他表示,“面向未来,我们每个人都需要不断学习,给自己的天赋加杠杆,拓宽边界,才能撬动更大的能量。”











