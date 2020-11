Monday, 30 November 2020, 10:37 HKT/SGT Share: 中国建筑股份有限公司荣获三项资本市场殊荣

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 中国建筑股份有限公司(「中国建筑」或「公司」,股份代号:601668.SH),在“第二十届中国上市公司百强高峰论坛暨2020年中国百强二十年颁奖典礼”上荣获 “中国百强企业奖”、“中国百强二十年特别贡献企业奖两项大奖,中国建筑董事会秘书薛克庆荣获“中国百强二十年卓越董秘奖”。



本次中国建筑荣获“中国百强企业奖”、“中国百强二十年特别贡献企业奖”及“中国百强二十年卓越董秘奖”三项大奖充分反应了各界对中国建筑创造能力、盈利能力、创新发展和公司治理等综合实力的高度认可和充分肯定。



本次活动由中国上市公司百强高峰论坛组委会及华顿经济研究院主办,以全面回顾总结中国百强二十年的辉煌发展成就,表彰为中国经济和企业高质量发展作出卓著贡献的百强企业和企业家,共商以资本市场改革助推中国经济振兴大计。原国家体改委副主任高尚全、中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆、中共中央政策研究室原副主任郑新立、原国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南、华顿经济研究院院长沈晗耀,百强企业领导、国家及有关部委领导以及知名专家学者等600余位嘉宾受邀参会。







Nov 30, 2020 10:37 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network