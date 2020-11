Friday, 27 November 2020, 09:38 HKT/SGT Share:

来源 光大永年有限公司 光大永年与中国光大订立新框架协议顺利通过

香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司,为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司(「光大永年」或「集团」,香港联交所股份代号:03699),与中国光大订立新框架协议得到顺利通过。



光大永年与中国光大订立新框架协议(i)十年期新租赁框架协议;(ii)三年期新存款服务框架协议;及(iii)五年期新贷款服务框架协议。相关动议于2020年股东特别大会上经投票表决,得到出席股东支持。



新租赁框架协议

光大永年向光大银行及光大证券出租明昌大厦若干物业,追溯自2020年1月1日起至2029年12月31日止十年期间内。于2019年集团一名租户的租赁协议期满,导致于光大金融中心的物业空置,光大永年将与光大银行订立两项新租赁协议,期限为十年,将为光大永年产生来自光大集团之每年约人民币3百万元的额外租金收入。租赁物业予光大集团将为光大永年的租金收入流带来稳定性。对来自具规模的企业租户(如光大银行及光大证券)之租金收入影响相对稳定。将在不打断光大永年业务营运的情况下提供稳定的租赁收入,从而减轻于租赁届满后物色新租户的负担。光大集团从事业务范围广泛,于市场拥有领先地位,长期合作将促进租赁业务的持续增长。



新存款服务框架协议

光大银行向光大永年提供存款服务,追溯自2020年1月1日起至2022年12月31日止三年期间内。光大银行为光大永年成员公司之间的内部结算及第三方透过光大银行账户的结算提供相比于其他银行账户较低的手续费,且大多数杂项费用可就光大银行提供的存款服务予以豁免。鉴于过往年度存款服务的稳定性及可靠性,董事相信光大银行具备实力,可满足光大永年的财务需求,预期使用存款服务对光大永年而言乃具成本效益、方便且有利。光大永年将收取存款服务利息,而利率不逊于任何独立第三方就可比存款提供的利率。该安排使光大永年能够更加有效地利用其现有资金。



新贷款服务框架协议

光大银行向光大永年成员公司提供贷款服务,追溯自2020年1月1日起至2024年12月31日止五年期间内。如招股章程所披露,光大永年拟通过收购英国伦敦的商业楼宇及写字楼等若干物业,以扩大其物业组合。经参照于2019年12月31日的物业市价,潜在收购的购买价格可能介乎约人民币191百万元至人民币368百万元,预期相关收购将由内部资源及贷款服务提供资金。随着未来业务营运增长所需之贷款金额的预期增加。



集团仅须就贷款服务支付利息,而利率不逊于任何独立第三方就可比贷款提供的利率。预期于新贷款服务框架协议项下拟进行的交易对光大永年而言乃具有成本效益、方便及有利。拥有可实时动用之资金以把握随时出现之合适投资机遇。为光大永年提供弹性并允许光大永年有足够时间产生充足现金流量用以还款,且不会对光大永年的营运资金规划产生不合理的压力。



公司亮点

为应对疫情对物业管理业务的冲击,光大永年灵活调整现有商业租赁策略,减低实时断租风险,维护良好的品牌形象,以保持稳定长远合作关系,同时也迎来了新客户入驻,扩大持续性收入来源,出租率及盈利。受益于「光大」品牌的认知度,使议价能力提升及赢得交易对方的信任。这有助提升扩展业务及实现可持续增长的内在能力。



有关光大永年有限公司

光大永年有限公司为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司,拥有、出租及管理位于四川省成都市的物业,亦拥有及出租位于云南省昆明市的一项物业。集团的物业位于中国西部重点城市成都及昆明的市中心。集团的物业组合包括三项商业物业(即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业)及住宅物业(即杜甫花园的部分物业)。如欲获得更多光大永年数据,请浏览公司网站 http://ebgca.com.hk/ 。



此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表光大永年有限公司发布。



如有垂询,请联络︰

冯嘉莉 电话:+852 3150 6763 电邮:kelly.fung@pordahavas.com

陈岭 电话:+852 3120 6522 电邮:i.chen@pordahavas.com

吴颖加 电话:+852 3150 6739 电邮:vicky.ng@pordahavas.com

张天玥 电话:+852 3150 6766 电邮:t.zhang@pordahavas.com

电邮:ebgca.hk@pordahavas.com





Nov 27, 2020 09:38 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



光大永年有限公司 Mar 26, 2020 18:56 HKT/SGT 光大永年公布2019年全年业绩 更多新闻 >>