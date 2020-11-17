Friday, 6 November 2020, 12:00 HKT/SGT Share: APOLLOMICS（冠科美博）完成1.24亿美元C轮融资 -平安资本领投

-APL-101 II期临床研究SPARTA启动受试者入组

-APL-106(UPROLESELAN)中国III期临床研究启动

香港, 2020年11月6日 - (亚太商讯) - 2020年11月6日，中国杭州市和美国福斯特市报道，Apollomics, Inc.（冠科美博），一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司今天宣布，完成由平安资本领投的1.242亿美元C轮融资，数家新投资者和现有投资者们跟投。由平安资本提名的刘东博士自今天起加入冠科美博董事会。



C轮融资的资金主要用于支持以APL-101和APL-106为核心的冠科美博产品管线开发。APL-101是一种新型的口服高选择性c-MET抑制剂，目前正在开展一项名为SPARTA的I/II期国际多中心临床试验的II期临床研究招募。APL-106（Uproleselan）是全球首创新药（first-in-class），是一种靶向E-选择素拮抗剂。Uproleselan治疗复发或难治性成人急性髓系白血的临床研究已获得美国食品药品监督管理局（FDA）突破性疗法资格。冠科美博正在积极计划在中国进行I期药代动力学（PK）和耐受性研究，并将开始III期桥接临床研究。



公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士表示 ：“冠科美博专注于精准医疗，为患者开发针对特定突变、扩增和耐药机制的创新疗法。我们感谢在此次融资中获得的广泛支持与关注，欢迎新的投资者成为我们的股东。通过资金的注入，我们将继续冠科美博的宏伟蓝图，推进目前产品管线的开发并在全球范围内扩展我们的项目。”



联合创始人兼总裁Sanjeev Redkar博士补充说：“自2016年公司成立以来，我们通过自主研发和战略合作建立了丰富的单药和联合治疗产品管线。我们现在有6个临床阶段项目，与合作伙伴一起在中国和美国进行着十多个临床试验。我们对目前取得的进展感到非常自豪，希望随着我们的产品管线的拓展继续保持进步的势头。”



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.（冠科美博）是一家创新型生物制药公司，由OrbiMed Asia（奥博资本）在创立之初孵化，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com 。



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Nov 6, 2020 12:00 HKT/SGT

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