Wednesday, 4 November 2020, 17:22 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙与培生达成数字内容授权协议

香港, 2020年11月4日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司(“网龙”或“本公司”,香港交易所股份代号:777)欣然宣布,与全球领先的教育集团 – 培生教育集团(“培生”)旗下培生全球学校(Pearson Global Schools)签订授权协议。通过网龙旗下包括Edmodo、普罗米休斯和JumpStart等平台构建的全球学习社区,将培生Quikik应用程式中的高质量及具互动性的数学和科学内容拓展至全球。



培生的多媒体学习工具专注于满足学习者的个性化需求。对于数字原生代(10-15岁学生)来说, 培生Quikik应用程式提供极具视觉效果的交互式课程,寓教于乐的同时更吸引学生们踊跃参与其中。



根据世界经济论坛的数据,今年全球约有12亿儿童因新型冠状病毒疫情而不能于学校上课。但随着混合式学习成为主流模式,教育工作者开始意识到在线互动学习的潜力。结合培生的优质内容以及网龙的人工智能和机器学习等技术,课程的内容可按照每位学生的学习进度量身定制,以提高学习效果。



网龙副董事长梁念坚博士表示:“数字化转型已经带领教育界进入个性化时代,而新型冠状病毒疫情更令数字化转型成为教育界的首要任务。我们很高兴能把培生的内容引入网龙的教育社区中。此次合作将使我们能够更了解每个学生的学习进度,并按照其进度,推荐最适合他们当下需求的内容。”



不论用户身在教室、家中或任何地方,混合式学习模式都能提供最合适的内容、自我评估工具和练习资源,让学生按照自己的教育水平及学习进度,随时随地学习。同时,教育工作者可直接从教育资源库中提取所需内容,以设计测验、创建课程计划和监测每位学生的表现及学习进度,令授课变得更便捷。



随着全球对终身学习的需求持续增长,网龙和培生已经达成共识,未来将继续扩展合作并携手共促教育改革。



如欲了解更多有关网龙的混合式学习解决方案的信息,请到 https://edu.nd.com.hk,也可以到 https://www.pearson.com/us/,了解培生 的教育工具和内容。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司(香港交易所股份代号:777)是全球领先的互联网社区创建者,在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩,覆盖用户数以亿计,包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。网龙于2020年7月27日正式获纳入恒生科技指数。



网龙成立于1999年,成功自主研发多个著名的旗舰游戏,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外,网龙近年积极扩展在线教育业务,管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景,旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多资讯请访问 www.netdragon.com。



关于培生

培生是全球领先的教育机构,拥有22,500多名员工,遍布70个国家。培生为全球的学习者、教育机构、雇主、政府和其他合作伙伴提供教学内容、测验和数字服务。培生致力于帮助学习者掌握所需的技能,以提高他们的就业前景,并在瞬息万变的工作世界中取得成功。培生相信,教育带领人类的发展。请浏览培生网站 Pearson.com。



如有垂询,敬请联络:

网龙网络控股有限公司

周鹰

投资者关系高级总监

电话:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

电邮:maggiezhou@nd.com.cn

投资者关系网站:www.nd.com.cn/ir



有关培生之媒体垂询,敬请联络:

培生

Josephine Bradley

电邮:josephine.bradley@pearson.com





Nov 4, 2020 17:22 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network