Monday, 10 May 2021, 17:40 HKT/SGT Share: 乐享互动一季度成绩单：视频电商业务营收大增143.58%

香港, 2021年5月10日 - (亚太商讯) - 2021年5月10日，港股上市营销科技公司乐享互动（06988.HK）发布2021年一季度业绩情况更新。公告显示，一季度，乐享互动实现营收2.48亿港元，同比增长33.26%；实现毛利7740万港元，同比增长64.16%。实现毛利率31.16%，较去年同期增长5.87个百分点。



从具体业务来看，一季度，乐享互动互娱及其他数字产品营销业务营收为2.20亿港元，同比增长26.31%；电商产品营销业务营收达到2845万港元，同比增长143.58%。



随着短视频电商浪潮的崛起，视频电商业务正在成为乐享互动业绩的最大增量。一季度，乐享互动互娱及其他数字产品营销业务毛利5465万港元，同比增长44.96%；而视频电商业务毛利达到2276万港元，同比增速高达143.68%，占整体毛利的比重不断提升。



与此同时，乐享互动另一项核心业务营销SaaS服务也在高速增长。目前，乐享互动通过自己的营销SaaS平台接入内容发布者，为其提供流量变现服务。



公告显示，截至一季度末，乐享互动接入的微信公众号达55616个，环比增长36.01%。在短视频方面，公司接入的抖音号达29828个，环比增长37.01%，同时还接入了11567个微信视频号。整体来看，乐享互动合作的移动新媒体可变现接入点数量达63.90万个，环比增长35.96%，进一步夯实业务增长基础。





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