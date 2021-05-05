中国动力策略性投资德国Quantron AG



香港, 2021年5月4日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力（控股）有限公司（“公司”；股份代号：476，连同其附属公司，统称“中国动力”或“集团”）与总部设于德国，从事城市及地区电动客运及货运交通公司Quantron AG (“Quantron”)订立投资协议。



中：中国动力集团行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生相信，与Quantron达成的投资协议将为集团带来协同效应。左：Quantron监事会委员兼中国动力国际顾问Michael Perschke先生。右：Quantron董事会主席Andreas Haller先生。



根据该协议，集团已有条件同意认购Quantron之2,698股认购股份，相当于其经扩大股本约4.98%。



Quantron将向中国动力采购电动车组件及翻新套件，以满足其客户需求，并将与集团共同开发轻型及中型电动货运车的机遇。



中国动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop 先生表示：“Quantron在电动商用车领域的专业知识一直享誉业界，加上在欧洲的市场覆盖面广，是集团专注发展电动汽车业务的最佳搭档，也将为集团通往欧洲的重要门户。中国动力与Quantron将共同开拓轻型及中型电动货车的市场机遇，一个Quantron透过电动化大型轻型商用货车IVECO Daily取得巨大成功的业务板块。”



Quantron AG董事会主席Andreas Haller先生表示：“中国动力将通过提供翻新部件以及工程支持和氢动力商用车，在我们全球增长战略中发挥重要作用。同时，Quantron将根据德国政府将于2021年第二季度发布的新法规和补贴，与中国动力一起探索电动汽车零部件和翻新套件的采购和供应链机会。”



另外，中国动力与Quantron已确认任命Michael Perschke先生为Quantron监事会委员。Michael Perschke先生是中国动力国际顾问团队的一员，支持集团的全球市场增长策略。



关于中国动力（控股）有限公司（股份代号：476）

中国动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地，并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。为更好反映集团业务及将其电动车全球化至世界市场的发展方向，公司建议更改其名称为“科轩动力（控股）有限公司”。



关于Quantron AG

Quantron AG为清洁电池和氢动力电动汽车系统供应商，为卡车、公共汽车和货车等商用车辆提供服务。Quantron AG还提供广泛的创新服务，包括对二手和现有车辆进行电动化、及构思独特的整体概念，由合用的充电基础设施以至租赁、融资、租赁优惠以及驾驶员培训等。Quantron AG亦向商用车辆、机械和企业内部物流车的制造商销售电池和定制集成电动化方案。Quantron AG总部位于德国巴伐利亚州奥格斯堡，是电动客运、交通和货运领域的先驱和创新力量。



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