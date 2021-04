Tuesday, 27 April 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Tokyo Forum “全球公域”东京论坛2020在线 拯救全球环境危机十年

东京, 2021年4月27日 - (亚太商讯) - 气候变化的影响正在世界各地显现,对人们的生产生活产生了非常现实的影响。气候变化正在破坏国家经济,使我们今天不得不承担高昂的代价,有评论称气候变化使得微生物和病菌生长的环境发生变化,可能是连续两年冬季新冠肺炎疫情较之平常感染人数更多的原因之一。这种观点尚未得到证实,但却代表了科学界关于世界气候变化对人类生活环境带来不确定性的担忧,碳排放和世界气候变化等话题渐渐回到人们的视野之中。



2015年通过的《巴黎协定》是应对气候变化的全球性共治协作的重要步骤。其主要目标是在本世纪末达到全球平均升温幅度控制在低于工业化前的2℃水平,并尽可能接近1.5℃的减排目标。但是根据最近的研究成果,《巴黎协定》对于未来的判断可能稍显乐观。



东京论坛2020在线发布的报告显示,按照目前的碳排放量标准,即使达到《巴黎协定》约定的减排数量,碳排放量依旧会在2030年将达到人类科技水平可控的临界值。自然生态系统的持续退化可能进一步耗尽人类赖以生存的自然资源,届时自然环境的变化将难以以人类意志拯救。



东京论坛是东京大学与韩国学术促进基金会奇才高等研究院(Chey Institute)于2019年合作发起的国际会议。2020年,受国际疫情影响,本次论坛通过"线上"的方式召开,论坛的主题为"全球公域治理"。本次论坛发布了《全球公共管理权指数报告》这项得要的研究成果。



东京大学校长五神和韩国SK集团创始人崔先生出席论坛开幕式并发表重要评论。在稍后的高级别会议上,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)前执行秘书克里斯蒂安娜·菲格雷斯出席并发表演说,着重从科学角度强调人类能够进行有效行动的时间时限为10年,这也是本次论坛发布的报告中最重要的结论之一。



为把握拯救全球环境危机的关键10年,东京大学于2020年8月启动了全球公共中心计划,该计划致力于开发一种国际共享的知识框架,并在共同认可的知识框架下推动"全球公域"治理,从而保护地球这个人类共同的家园。其国际合作伙伴包括联合国SDSN、波茨坦气候变化研究所、世界资源研究所和SYSTEMIQ。



全球公共中心向论坛提交了与联合国SDSN和耶鲁大学合作完成的《全球公共管理权指数报告》,该报告阐述了我们目前面临的环境挑战,及为应对危机应该采取的行动指南。东京论坛的分会议从多个角度讨论了该报告,尤其是报告提出的新概念全球公共管理指数(GCSi)。



联合国副秘书长刘振民曾表示,"应对气候危机的窗口期非常有限,如果不及时采取行动,气候变化的影响将不可逆转。生物多样性的丧失将把人类推到一个无法恢复的临界点,而且没有人能置身事外。"全球公共中心呼吁全球学术界、政策制定机构及重要人士在全球公域治理领域共同协作,在碳排放临界点到来之前实现可持续发展,这确实有赖于人类的共同努力。



联系信息:

网站: Tokyo Forum 2020 Online https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/en/

联系: Tokyo Forum Secretariat

Email: tokyo.forum@tc.u-tokyo.ac.jp



SOURCE: Tokyo Forum



话题 Press release summary



部门 环境, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Tokyo Forum Apr 27, 2021 13:10 HKT/SGT 2050二氧化碳减排目标任务艰巨 东京论坛2020推动全球公域治理 更多新闻 >>