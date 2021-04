Monday, 26 April 2021, 11:47 HKT/SGT Share: 中裕燃气2020年逆势增长 低碳经济利好未来发展

香港, 2021年4月26日 - (亚太商讯) - 过去一年,在新冠肺炎疫情的影响下,全球经济遭受重创。2020年第一季度,受制于疫情,各地停工停产,工商业用气需求大减。但在全面复工复产后,上游降价政策已经基本结束,部分省份开始陆续上调天然气零售价格,工商业用户需求反弹,价差又进一步升高,叠加第四季度采暖旺季的天然气需求激增,燃气板块在2020年整体未受到较大冲击,保持稳健发展。



年内业绩逆势突破 增值服务成为增长新动力



中裕燃气是燃气行业先行者,自2002年成立以来,始终秉承着「发展清洁能源、成就美好生活」的理念,致力于通过优化经营区域能源结构,促进所服务地域的资源优化、环境改善。



2020年,中国政府持续推广清洁取暖、「打赢蓝天保卫战三年行动计划」等环保政策及其他环境污染治理方案,天然气行业仍逆势增长。同时,住宅天然气价格在政策的影响下单价利差扩大,并且在季节性价格调整机制下价格弹性有所增加,亦有利于降低下游企业用气成本,为中裕燃气持续带来商机。



面对复杂多变的发展环境,中裕燃气于变局中开新局,在2020年迅速部署「一体三翼」发展战略,最终实现收入及溢利双双逆势增长。2020年,中裕燃气录得营业额约85.44亿港元,同比增长4.9%;集团拥有人应占溢利约10.57亿港元,同比增加145.7%。



随着京津冀及周边地区「煤改气」工程经过三年快速推广,大气治理初见成效,原“2+26+8”省、市区域用户渗透率大幅提升,主要针对天然气行业下游市场的城市燃气企业以居民接驳为主的利润增长模式可持续性受到挑战,通过提供轻资产高毛利的增值服务开拓市场成为企业创新经营思路的必然选择。



自2017年开始,中裕燃气发力打造增值业务板块,成立自主厨电品牌“中裕凤凰”。在2020年,中裕燃气加大「中裕凤凰」推广力度,透过扩大产品组合及提高品牌知名度,巩固其经营区域内的零售品牌知名度。截至2020年底,中裕燃气增值服务板块营业额录得6.36亿港元,同比增长54.2%。截止目前,中裕燃气服务商工业客户共18,777个,住宅用户396万户,随着客户数量增长以及品牌效应的形成,中裕燃气销售火炉及其他相关服务之营业额持续上升,预期这将会成为中裕燃气未来数年的增长动力。



中裕燃气风口布局 「一体三翼」迎接行业机遇



2021年是「十四五」规划开局之年,燃气行业迎来多项利好政策。2021年的中央一号文件提出「推进燃气下乡,支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统」。与2017年旨在改善空气质量、提升农民生活品质的「煤改气」决然不同,此次提出「推进燃气下乡」,是在中国实现全面脱贫后,为全面实施乡村振兴战略、加强农村基础设施建设的重要举措之一,蕴含着重大产业投资机遇。



与此同时,「十四五」中国还将持续推进「增气减煤」,构建国内国际双循环互相促进的新发展格局、推动实现「碳中和」目标,能源绿色转型变得尤为迫切。受惠于清洁能源相关政策,燃气行业将迎来重要发展机遇,中裕燃气也将从中受益。



抓住市场机遇,中裕燃气「一体三翼」战略可谓恰逢其会。其中,「一体」指的是根植核心城镇燃气业务,加强客户服务及强调民工商客户服务体系,以全过程、创新个性化服务赢得市场肯定;「三翼」则包括进军「互联网+」与新零售市场,开辟线上化销售;大力推进分散式能源、智慧电网相关业务;以及促进气源保障与能源贸易。



近年来,城市燃气行业基础设施的爆发式增长,城市燃气管理实施数字化、智慧化转型,从而优化供应链和产业链、提高企业经济效益成为大势所趋。「互联网+」与新零售作为「三翼」之一,已实现了重大进展。2020年4月,中裕燃气上线「中裕i家」新零售平台,为住宅客户提供燃气相关服务和产品,以及家居用品,将服务彻底升级为「新零售模式」。「中裕i家」不仅为将中裕凤凰等产品的销售从「线下」搬到了「线上」,还通过引入其他商户,链接「云」商品库,构建全新的服务协作和供应链体系,帮助中裕燃气进一步融入客户日常生活,增强客户粘性。



随着低碳经济时代的到来及燃气下乡等政策的推进,中国的能源结构将不断转型升级。在「十四五」期间,可再生能源将成能源增量主体,综合能源服务迎来「风口」。能源企业也正借助数字化、智能化发展大趋势,致力于打造综合能源一体化解决方案。中裕将借助国家「互联网+」智慧能源有利政策,大力推进分散式能源、智慧电网相关业务,积极发展光伏发电、地源热泵、蓄冷设施、新能源汽车充电桩、充电站等多种新项目。



另外,中裕燃气还将采取产业链一体化战略,积极应对国家管网公司成立后的市场变化,促进气源保障与能源贸易。战略着眼于未来,不仅切中政策能源改革的规划方向,也将实现在价值链上下游环节的打通,并支持行业向发达国家能源市场发展,天然气中游和下游企业受到的风险可控。



紧紧把握行业发展趋势,中裕燃气将将坚持「以市场为导向,以客户为中心,以经济效益为目标」的经营原则,不断强化城镇燃气业务的核心经营地位;巩固增值服务于新零售板块现有客户并向其推广新业务,开展供应链资源整合、服务融合、社群销售等工作;整合下游使用者相关产品,开展跨界商业合作;进一步提高资源采购议价能力,提高集团气量、气价的补充能力和均衡能力,优化气源结构及相关成本结构致力迈向成为最具价值综合能源服务商,推动「一体三翼」发展战略高品质发展,以优异的业绩回馈社会,回报大众。





话题 Press release summary



部门 能源 , Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network