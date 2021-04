中汇集团（0382. HK）2021财年中期业绩超预期

香港, 2021年4月20日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区(「大湾区」)最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股票编号:0382.HK)欣然公布截至2021年2月28日止六个月(「报告期」)未经审计之2021财年中期业绩。



中期业绩亮点(截至2021年2月28日止六个月未经审计之相关数据)

-- 收入(包含职业教育业务收入)同比增长32.5%至约554.3百万元(人民币,下同)

-- 职业教育业务收入(1)为约20.7百万元

-- 毛利同比增长35.8%至约277.2百万元,毛利率同比提升1.2个百分点至50.0%

-- 经调整净利润(2)同比增长32.5%至约199.9百万元

-- 在校学生人数(3)同比大幅增加76.8%至62,404人

-- 中期每股股息5.5港仙,分红比率(4)为30%



报告期内,中汇集团收入同比增长32.5%至约554.3百万元;毛利同比增长35.8%至约277.2百万元,毛利率同比提升1.2个百分点至50.0%,经调整净利润则同比增长32.5%至约199.9百万元。在校学生人数达62,404人,同比大幅增加76.8%,其中,广东省学校广州华商学院(「华商学院」)及广州华商职业学院(「华商职业学院」)在校学生人数分别同比增加3.7%及25.0%至24,991人及13,324人,四川省学校四川城市职业学院(「城市职业学院」)及四川城市技师学院(「城市技师学院」)在校学生人数分别为14,249人及6,109人。平均学费方面,华商学院同比增长9.6%至26,661元,华商职业学院同比增长5.1%至16,361元;城市职业学院为13,430元,城市技师学院则为9,901元。



运营回顾

报告期内,中汇集团的校网拓展取得新进展,目前在国内外合共运营8所学校,于中国共运营5所学校,分别为华商学院、华商职业学院、城市职业学院、城市技师学院、香港大湾区商学院(「大湾区商学院」,「GBA」);于海外共运营3所学校,分别是澳洲国际商学院(「GBCA」)、澳大利亚中汇学院(「EIA」)及新加坡中汇学院(「EIS」)。



四川学校首个并购落地

学校区域位置优越,办学指针名列前茅

2020年12月4日,本集团成功收购位于四川省成都市的城市职业学院及城市技师学院,并于2021年1月开始合并报表。目前两所学校的在校学生人数合共超2万,总容量约3.5万。



其中,城市职业学院在2020年武书连排名中,位列省内民办高职院校第一、全国第八,亦是「十四五」规划升本院校;学费水平(2021/2022学年普通类人民币1.68万、艺术类人民币1.78万)在四川省内同类型院校中排名第一; 报到率(自2015/2016学年至2020/2021学年均维持在85%左右)在四川省内同类型院校中排名稳居前三,可见其同时拥有在校学生规模大、学费水平高和报到率高三大体现办学质量的指标。此外,该学校2019届及之前连续9届毕业生就业率均超过98%。



两区域学校高度协同

是次并购的两所学校与本集团现有的国内外学校之间能产生高度的协同效应,包括全日制在校学生规模提升、已有国际化教学平台嵌入、专业设置互补及融合、人才培养模式融合、创新的教学及管理服务模式互鉴,以及财务状况优化等。本集团相信,上述融合将取得可持续的良好发展,对双方的教学发展均有积极影响。



华商学院已公告转设

2020年12月,华商学院正式获广东省高等学校设置评议委员批准,转设成独立设置的本科民办普通高等学校,并已由「广东财经大学华商学院」更名为「广州华商学院」。转设后,华商学院可大幅提高办学自主性;释放更多优质学位,加强招生灵活性;向广东财经大学支付的学籍管理费也将由2022财年起逐步递减,从而优化本集团的成本结构,以提升效益。



广东学校新校区扩容

华商学院位于广东省肇庆市四会市的新校区第一期占地约248亩,已于2020年9月投入使用;第二期占地约234亩已于2020年10月12日获得,建设工作正积极推进。华商职业学院位于广东省江门市新会区的新校区第一期占地约683亩,预计于2021年9月投入使用。大湾区核心区域的三个校区(增城校区、四会校区及新会校区)相继落成后,预计将为本集团带来合计超过8万的学生容量。



广东学校专业建设再获突破

报告期内,本集团国内广东省学校的专业建设取得突破性进展。2021年3月,华商学院会计学专业入选国际级一流本科专业建设点,是继会计学专业和财务管理专业分别于2019年及2020年入选省一流专业建设点之后,于专业建设发展方面取得的另一突破性成果。此外,华商学院新闻传播学亦为省级高校重点培育学科。



报告期内,华商学院的本科专业新增3个至合共40个,分别为小学教育、护理学及金融科技;华商职业学院的专科专业新增8个至合共52个,分别为早期教育(国控专业)、金融科技应用(Fintech)、软件技术、化妆品经营与管理、眼视光技术、人物形象设计、智能控制技术及电气自动化技术。该等专业均紧贴社会发展需求,广受家长及学生追捧。本集团相信,新增专业将促进大湾区相关产业的发展,同时对促进人才培养与经济社会发展的紧密结合具有重要意义。



未来发展策略

在国家政策全面利好民办高等教育及职业教育的大背景下,中汇集团将围绕高质品牌、内生外延及广纳人才三方面的战略,持续推动本集团的高质量可持续发展。



品牌战略

本集团高度重视教学品牌建设,通过顺应当今社会需求及国家培养相关领域人才的清晰办学定位,即「以财经类(商科)特色,培养具有国际视野的应用型、创新型、复合型并具有社会责任感、以服务社会与国家为目标的人才」,秉持「高投入、高产出」的原则,积极探索差异化办学方式,如国际化办学、应用型教学模式及创新高端专业设置等。中汇教育品牌广获社会、家长及学生的高度认可,同时拥有高录取分数线、高报到率、高升学质量及高就业质量的指标,足以凸显办学质量。



并购战略

本集团一直积极于对高等教育资源有强劲需求的泛珠三角区域寻求高校并购目标。选择并购目标标准主要以区域优势、办学水平、发展潜力、协同效应及对价加以综合判断。本集团自于2019年7月16日在联交所上市以来已完成其首次高校收购(即城市职业学院及城市技师学院)。未来如有新项目,本集团会适时作出相应的披露。



人才战略

本集团坚信,人才是企业持续稳健发展的基石,因此不断招贤纳士,以实现可持续的高质量发展。目前已有众多国内外行业专业及知名顾问成为本集团旗下学校的校领导及师资团队,包括中国科学院院士陈新滋院士及诺贝尔化学奖得主莱恩教授分别是华商学院校长及荣誉校长。未来,本集团将持续创造良好环境,以培养现有师资团队,并积极吸纳更多国内外的优秀人才。



中汇集团创办人兼董事会主席廖榕就先生表示:「中汇集团扎根于大湾区,随着大湾区的发展及国家对高等教育的政策支持,中汇集团自上市以来的业绩有目共睹。在2021财年中报之前已发布四次盈喜,预计2021全年业绩增长速度比过往两年更快,这得益于新校区建设、转设落实、并购及专业建设突破的四轮推动。中汇集团将积极推进国内外学校学历教育及职业教育业务的大力发展,我们已成功将国内的校网由大湾区的广东省拓展至成渝经济圈的四川省,在发展好已有业务的同时,亦积极于利于高校办学的地区寻求优质高校并购目标。展望未来,中汇集团内生外延齐头并进,积极探索新业务,目标是成为中国乃至国际知名的教育品牌,从而为股东持续创造价值。」



注:(1)职业教育业务收入自2021财年开始包含至主营业务收入中,2020财年该部分收入体现于其他收入中为约人民币1,500万元;职业教育业务收入自2021财年开始包含至主营业务收入中,2020财年该部分收入体现于其他收入中为约人民币1,500万元;

(2)经调整净利润是包括了两项一次性的调整的净利润:1)汇兑损益(2021财年中期:亏损人民币28,255,000元;2020财年中期:亏损人民币2,364,000元);2)有关员工激励股权及股份计划的股份为基础的付款(2021财年中期:人民币6,888,000元;2020财年中期:人民币1,345,000元);

(3)为广州华商学院、广州华商职业学院、四川城市职业学院、四川城市技师学院、澳洲国际商学院、新加坡中汇学院及澳大利亚中汇学院截至2021年2月28日止六个月的在校学生人数总和;

(4)分红比率:基于公司招股书中所披露之30%股息政策





