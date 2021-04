安乐工程参与建设首创自动化车辆检验综合大楼

香港, 2021年4月19日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)业务遍及澳门、中国内地、美国及英国,很荣幸能够参与兴建运用最新科技的运输署车辆检验综合大楼(「验车大楼」)。该验车大楼为香港首个同类设施,于本月初正式启用。安乐工程为项目提供一站式解决方案,包括为综合大楼设计、供应、安装、测试和整合先进的车辆检验设备及排程控制系统。



运用最新科技的运输署车辆检验综合大楼配备由安乐工程提供的先进验车设备。



新落成的运输署车辆检验综合大楼将方便检验公共载客车辆及货车。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示:「安乐工程作为一间力求创新的公司,致力提供切合香港智慧城市发展蓝图的科技解决方案。我们有幸能够参与这个项目,除了彰显集团在跨范畴业务的实力,同时提供了把机电和资讯科技无缝配合的一站式解决方案。为秉承『重承诺、慎履行、创成果』的使命,我们将继续应用其他创新技术,把握智慧城市所带来的机遇,支持香港转型成为世界级智慧城市。」



运输署车辆检验综合大楼位于青衣,是一座新落成的多层综合车辆检验大楼,采用由安乐工程设计和安装的自动化检验设备和控制系统,能够高效地进行车辆检验。其自动验车线由安乐工程提供的综合控制系统管理,能够将车辆移动至指定位置进行验车程序。所有检验设备能实时提供数码化结果,有助减少检验时间,并提高效率。



此外,安乐工程亦于验车大楼安装多项创新系统,以保障司机及员工安全,包括制动台上的第三滚轮、车辆存在传感器及可编程逻辑控制器,以确保所有用户能在安全和可靠的情况下进行车辆检验。



验车大楼于正式启用后,将逐步取代位于九龙的三个现有设施,集中检验公共载客车辆、各类货车及特别用途车辆,亦会进行新款车辆的类型评定及登记前的车辆检验。



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。





