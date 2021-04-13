中国动力签订谅解备忘录 建立美洲专营分销网络

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|推动电动车向绿色环保目标迈进
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香港, 2021年4月13日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「中国动力」或「集团」）与Citizens Resources LLC（「Citizens」）签订战略业务合作谅解备忘录（「谅解备忘录」）。该谅解备忘录为双方就加拿大、美国、巴西、加勒比地区及拉丁美洲（以下简称「专营地区」）的独家总经销及特许经营协议奠定基础。
根据谅解备忘录，双方将签订一系列协议，允许中国动力在专营地区，建立独家电动车产品的销售渠道及分销网络，并为分销网络提供培训、营销、售后及充电基础设施的支持。
同时，根据特许经营协议，Citizens将使用中国动力的技术、知识产权、专有技术、技术支持及供应链在墨西哥组装或制造电动车，以供出口到专营地区、分销、销售及推广。Citizens还将签订购销协议，向中国动力购买车辆或零部件，定价采用成本加成基础计算，中国动力将成为其在动力系统、电池组、电子套件和整车移动底盘的供应商。
中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生表示：「我们很高兴地宣布与美国能源投资及智能电动车公司Citizens签署谅解备忘录。Citizens在发展国际业务及合作关系，尤其在北美及加勒比地区市场方面拥有近40年经验。此谅解备忘录将有助集团把市场拓展至美洲地区，也代表着集团在电动车领域的合作伙伴不断增加，大家通过零排放交通，一起向更环保的终极目标迈进。」
Citizens负责人Sergio de La Vega先生表示：「我们致力于能源转型和能效工作多年。电动车代表我们的一切信念：智能城市、大数据、能源效率、生活方式、对地球的尊重和技术革新。未来的交通工具将趋向于自主化，并以更好的充电和储能方式，更好地服务社会。我们坚信，此次合作将为中国动力和Citizens双方带来增长和价值。」
关于中国动力（控股）有限公司（股份代号：476）
中国动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆有2个生产基地，并着力开拓中国大陆、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。
关于Citizens Resources LLC
Citizens的前身为1979年创办，总部设在波士顿的非营利组织，该组织为马塞诸塞州低收入家庭提供进口的取暖用油。在随后40年，Citizens逐渐发展成为能源领域的国际企业。于2017年，Citizens发起能源投资平台及零排放交通项目，开始向可再生能源、闲置能源及智慧能源投资转型。Citizens子公司还为拉美地区提供附加的专业技术与知识，以发展当地交通运输业。凭借在美国及墨西哥的能源、汽车和工业领域的合作网络，Citizens成为智慧城市交通解决方案、汽车创新和车辆配送方面的先驱。
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Citizens Resources LLC
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Boston, MA 02110
USA
Enrico Della Casa (617) 912-1444 enricodc@citizenscompanies.com
话题 Press release summary
部门 金融, 通用汽车, 业务
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