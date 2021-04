Tuesday, 13 April 2021, 16:57 HKT/SGT Share:

来源 China Dynamics (Holdings) Limited 中国动力签订谅解备忘录 建立美洲专营分销网络 推动电动车向绿色环保目标迈进

香港, 2021年4月13日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)与Citizens Resources LLC(「Citizens」)签订战略业务合作谅解备忘录(「谅解备忘录」)。该谅解备忘录为双方就加拿大、美国、巴西、加勒比地区及拉丁美洲(以下简称「专营地区」)的独家总经销及特许经营协议奠定基础。



根据谅解备忘录,双方将签订一系列协议,允许中国动力在专营地区,建立独家电动车产品的销售渠道及分销网络,并为分销网络提供培训、营销、售后及充电基础设施的支持。



同时,根据特许经营协议,Citizens将使用中国动力的技术、知识产权、专有技术、技术支持及供应链在墨西哥组装或制造电动车,以供出口到专营地区、分销、销售及推广。Citizens还将签订购销协议,向中国动力购买车辆或零部件,定价采用成本加成基础计算,中国动力将成为其在动力系统、电池组、电子套件和整车移动底盘的供应商。



中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我们很高兴地宣布与美国能源投资及智能电动车公司Citizens签署谅解备忘录。Citizens在发展国际业务及合作关系,尤其在北美及加勒比地区市场方面拥有近40年经验。此谅解备忘录将有助集团把市场拓展至美洲地区,也代表着集团在电动车领域的合作伙伴不断增加,大家通过零排放交通,一起向更环保的终极目标迈进。」



Citizens负责人Sergio de La Vega先生表示:「我们致力于能源转型和能效工作多年。电动车代表我们的一切信念:智能城市、大数据、能源效率、生活方式、对地球的尊重和技术革新。未来的交通工具将趋向于自主化,并以更好的充电和储能方式,更好地服务社会。我们坚信,此次合作将为中国动力和Citizens双方带来增长和价值。」



关于中国动力(控股)有限公司(股份代号:476)

中国动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆有2个生产基地,并着力开拓中国大陆、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



关于Citizens Resources LLC

Citizens的前身为1979年创办,总部设在波士顿的非营利组织,该组织为马塞诸塞州低收入家庭提供进口的取暖用油。在随后40年,Citizens逐渐发展成为能源领域的国际企业。于2017年,Citizens发起能源投资平台及零排放交通项目,开始向可再生能源、闲置能源及智慧能源投资转型。Citizens子公司还为拉美地区提供附加的专业技术与知识,以发展当地交通运输业。凭借在美国及墨西哥的能源、汽车和工业领域的合作网络,Citizens成为智慧城市交通解决方案、汽车创新和车辆配送方面的先驱。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk

梁家仪 +852 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk

梁宇彤 +852 2114 4912 carrie.leung@sprg.com.hk



网址: www.sprg.com.hk



Citizens Resources LLC

160 Federal St 18th Floor

Boston, MA 02110

USA

Enrico Della Casa (617) 912-1444 enricodc@citizenscompanies.com





话题 Press release summary



部门 金融, 通用汽车, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network