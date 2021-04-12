天韵国际携同全新「妖果季」大果粒饮料亮相2021年春季糖酒会



香港, 2021年4月12日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）欣然宣布，集团旗下全资附属山东天同食品有限公司（「山东天同」）及天同食品（宜昌）有限公司（「宜昌天同」）应邀参加近期于中国成都举办的第104届中国糖酒商品春季交易会(「糖酒会」)。糖酒会现为亚洲地区食品行业规模最大、最具影响力的行业盛会，参展商多达数万家，采购和成交额数以超过百亿人民币计算，是行业经销商采购商品的理想平台。集团于会上成功与30个地区经销商签订意向书，为自家品牌销售的高速增长趋势奠定良好的基础。



集团于糖酒会的展览区域及新产品展示



于糖酒会上，集团携同旗下「缤果时代」、「天同时代」及「果小懒」各种新款水果食品、以运动健康为理念的全新自家品牌「享派 Shiok Party」维生素运动饮料系列，以及于今年3月份刚上市的新品大果粒饮料「妖果季」等自家品牌产品系列，共几十多个品种的产品亮相糖酒会，为潜在消费者及经销商带来更多选择与新鲜感。



大果粒饮料「妖果季」是集团根据国内饮料市场的数据调查结果分析之后， 为迎合市场及消费者需求而量身打造的新系列产品，该产品充分发挥集团自身水果制品条件成熟的优势，由自家研发团队重点研发打造、为消费者量身定制的集果肉、果汁和维生素营养为一体的重磅新产品。大果粒饮料「妖果季」自2021年3月推出以来，其健康的定位和真实大颗粒水果质量得到了众多消费者的青睐，将成为各个年龄层的消费者低糖健康饮的最佳选择。集团目前已推出的有桃粒、葡萄粒及草莓粒三款果汁口味。预计更多口味的饮料包括荔枝、橙子、椰子、山楂、梨、枇杷等品种的果肉果汁饮料将陆续推出。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们很荣幸能再次参与此业界盛事。春季糖酒会为集团及同业提供了一个优质的营销、交易及宣传平台，亦让全国各地的经销商、买家、消费者等直接互相了解、沟通交流。市场调研报告统计显示，近年消费者的健康意识逐渐提高,，国内消费者对天然、健康、无添加的产品需求急剧扩张，集团抓紧机遇，致力为消费者提供健康安全的食品及饮料产品，继「享派 Shiok Party」维生素运动饮料后，再推出迎合消费者需求的「妖果季」大果粒果肉果汁饮料，有望成为天韵国际旗下另一爆品，拓展集团的自家品牌产品种类及销售范围，巩固集团的行业领导地位。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》及于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com







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