善谋者常胜！2020年资产与收入稳定增长，海通恒信蓄势而起

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 近日,海通恒信国际融资租赁股份有限公司(01905-HK)发布2020年业绩报告。报告显示,2020年,尽管受到疫情的影响,海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”、“集团”或“公司”)实现逆势增长,推动高质量可持续发展。



(海通恒信2020年规模与收益实现均衡发展)



(海通恒信“一大一小”业务发展战略成效显著)







2020年,海通恒信实现收入总额79.150亿元(人民币,下同),较2019年增加7.701亿元;年度溢利11.160亿元;基本每股收益0.13元,盈利能力稳健。



跨界思维创新业务模式,跻身千亿资产俱乐部



突如其来的疫情之下,海通恒信依然能够取得不俗的成绩,这与企业跨界思维,创新业务模式的战略密不可分。



2020年,海通恒信与母公司海通证券、金融同业平台、产业联盟合作伙伴等开展协同合作、跨界联动,专注于融资租赁业务外,向交通物流、工业、基础设施、工程建设、医疗等基础领域的客户提供综合金融服务,形成独具券商特色的资源与资产协调配置,规模与收益均衡增长的发展优势。



交通物流领域,海通恒信提供商用车租赁、乘用车租赁和现代物流业务。公司不断优化汽车租赁产业链的下游“海运通”’、“轻运通”、“易融通”等产品矩阵,创新性地“全产业链”布局汽车租赁产业。



工业领域,海通恒信为工业企业提供综合融资服务,解决其在购置设备或盘活固定资产方面的融资需求。尤其于年内,公司强化对实体经济的支持,加大对先进制造业、小微制造业等工业领域的投入。



基础设施领域,公司为传统和新型基础设施建设与运营的企业提供融资服务。尤其是为了抵消疫情的影响,海通恒信向地方政府主导的基础设施开发及运营项目参与方提供融资服务。



工程建设、医疗领域,海通恒信为该等领域的机构、企业提供融资服务。2020年,工程建设行业实现收入7.458亿元,较2019年的7.044亿元增长5.9%。医疗行业实现收入3.740亿元,较2019年的3.659亿元增长2.2%。



受益于业务模式创新,截至2020年12月31日,海通恒信资产总额已迈上千亿规模——资产总额达到约10,81.415亿元。此外,在工业、基础设施、医疗、交通物流行业融资租赁业务应收款余额和占比均实现同比增加。客户覆盖高端制造、清洁能源、消费电子及通讯技术等行业板块。



“一体两翼”+“一大一小”,多场景赋能客户服务



收入总额的稳步提升,归功于海通恒信力行“一体两翼”和“一大一小”战略、多场景赋能客户服务。



“一体两翼”业务发展战略方面,集团业务总部与旗下分公司、子公司两翼共振,增加业务区域覆盖,深耕属地化市场,快速响应客户需求,助力当地企业发展;此外,集团坚持“一大一小”客户发展战略,大中型企业、小微企业与客户并重,进而优化产业结构。



其中,“一大一小”客户发展战略赋能收入总额稳步提升。



首先持续开拓大客户、大项目。公司把握国内大循环建设带来的基础设施投资、消费内需扩大、制造业自主循环等机遇。围绕着大客户服务,公司通过整合业务优势、人才优势,持续加大对重点行业、快速发展领域的拓展;同时,拓展与行业龙头的合作范围,提高项目承揽能力,以体系化的全链条服务模式,增进大客户、大项目的开发、服务能力。



其次优化小微企业及个人客户业务。公司主要围绕融资租赁业务模式,深入了解特定业务场景,积极开拓储备具有核心竞争力的优质小微企业,充分开发和满足个人客户的融资需求,继续大力发展针对小微制造企业的设备租赁业务。



以乘用车领域为例,2020年,海通恒信开始与车企、以及车企自营的经销公司进行创新合作。例如,去年成为东风小康的指定金融合作小伙伴,通过乘用车贷款业务,为其全球1,500家4S店增加获客能力。



多场景的服务赋能使海通恒信的服务场景获得极大拓展,为公司收入总额提升提供了源源不断的动力,这体现在其生息资产平均余额上。



2020年,公司生息资产平均余额较2019年增长14.7%。其中,工业、医疗、交通物流和工程建设等行业业务推进情况成效显著,分别较上年增长42.4%、13.1%、12.8%和11.9%。



发力金融科技,创新小微金融服务新模式



在全球疫情肆虐下,无论是疫情影响还是政策变动,均使金融行业不断进行服务模式的创新以迎合市场需求,融资租赁行业亦不例外。



2020年,海通恒信积极借助金融科技进行服务模式的创新。除积极布局消费金融、供应链金融等小微金融业务领域外,公司努力优化和开发互联网零售业务产品,形成新的业务增长点,并推动电子签约上线,实现业务流程、时间成本的优化。



具体实施上,海通恒信持续强化对产品、服务的升级:通过大数据接入,提升客户服务导入、风险甄别、租后管理等方面的服务效率。具体服务领域上,海通恒信参考场景化需求,持续研发和运用适合场景需求的金融科技。



例如,面对乘用车外部市场下行和客群变化的新常态,公司借助金融科技,提高大数据信息整合能力,增强风险预警,将商用车类型品牌选择与区域政策、经济特征相结合,提高获客及信审能力。



海通恒信表示,集团将持续推进金融科技战略部署,加大对信息技术系统的投入,研究应用人工智能、金融大数据、物联网支持辅助决策,为客户提供更加安全、高效、专业的普惠性金融服务。



此外,展望租赁行业中长期发展,“绿色金融”概念逐渐深入行业发展规划中。



对于先行者海通恒信而言,早已于2020年持续强化对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域项目的投融资支持,积极配合国家宏观政策的实施。公司借助金融科技,拓展服务场景的同时,积极承担起企业的社会责任与行业责任,回馈大众的支持与认可。



结语:



善谋者常胜,海通恒信积极主动的求变思维实现了平台快速平稳发展,为社会经济发展做出了更大的贡献。对于普通企业而言,变局意味着挑战,但对于蓄势已久的大型企业而言,这也意味着脱颖而出的机会。





