香港董事学会修订《独立非执行董事指南》

香港, 2021年4月7日 - (亚太商讯) - 新冠肺炎疫情下,经济出现衰退并影响各行各业,惟金融板块仍表现畅旺,可证于香港交易所的首次公开招股项目及金融交易活动。投资者继续注资于上市发行人的表现,对董事会领导企业管治的能力也抱有期望。其中独立非执行董事(「独董」)是备受公众监察的董事会角色。为提供最新的实务指引,香港董事学会(「学会」)发布其旗舰刊物之一《独立非执行董事指南》(「指南」)的全新版本。



独董的职责发挥得宜能为公司增值,因此越来越受到公众、尤其是规管者及持份者的关注。指南的作者、香港董事学会行政总裁徐尉玲博士指出:「接受委任作为独董的意义,包含被肯定信任的荣誉、肩负服务的承诺、接纳对专业行为的期望。」



此指南旨在为独董提供简易的常规说明和辅助提示,强调独董工作原则,带出实务如职责范畴、议题、技巧以及和董事会其他成员与管理层建立关系等。香港董事学会主席陶荣博士表示:「独董一职必需具备严谨态度和勤勉服务的特质。除了为独董提供实务指引,我们更鼓励董事会与管理层携手,所以此指引也有利促进董事会的团队合作。」此指南由企业管治发展基金和香港个人资料私隐专员公署赞助完成。



香港董事学会卸任主席兼现任企业管治政策委员会主席赖显荣律师表示:「独董不但能为上市及受规管公司增值,对其它类别的公司亦然。上市公司董事会必须遵循上市条例而委任独董,而非上市公司亦可通过委任独董向董事会提供多元化观点。」



指南的重点之一是企业如何在董事会的领导以及独董的催化下实践「环境、社会及企业管治」(「ESG」)的可持续发展。香港董事学会创会主席及知名独董郑慕智博士倡导推行ESG,他表示表示:「独董应该具有丰富的ESG知识和推动ESG的积极性,并且必须确保公司能将ESG目标与成就完善地沟通。」



香港董事学会荣誉理事及前主席、身兼上市公司执董和独董均表现出色的黄天佑博士表示:「我们将见到独董的焦点转移模式,以致同时涵盖财务及ESG表现, 并从讲求独立性步向在独董和其他董事会成员之间,形成相互倚赖和影响的关系。」



香港董事学会荣誉理事及前副主席、备受尊重的商业领袖及独董黄友嘉博士就独董的重要性表示:「在促进公司整体发展的过程中,独董必须在评估业务环境及风险方面拥有丰富经验及前瞻,尤在公司涉及重大交易或开拓新业务时为然。」



鉴于身负重大的义务和责任,找到合适的独董人选并接受任命并不容易。徐博士总结:「独董通常都是具备使命感人士,他们亦会接受适当的培训,并提倡优秀企业管治。独董和其他董事会成员以及管理层建立相互尊重和信赖的关系非常重要,所以在董事会和管理层的共同努力下,才可以使独董的职责得到最大发挥。」



为推动董事卓越表现,香港董事学会每年举办年度杰出董事颁奖典礼,藉此对个人和团体董事楷模加以表彰。无数独董过去因表现杰出而获奖。学会已敲定「在新常态中领航」(Leading in New Normal)为今年,即第21届杰出董事奖的主题,现已开始接受公众提名。



欢迎免费下载香港董事学会独立非执行董事指南,以及提名候选人参与2021年度杰出董事奖。

1. 独立非执行董事指南 : https://www.hkiod.com/chn/INEDguide.html

2. 2021年度杰出董事奖: https://www.hkiod.com/chn/dya-current.html



香港董事学会(简称“HKIoD”或「学会」)为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就;为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础,学会致力为董事提供教育项目及信息服务,并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化,采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员,该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。



