Saturday, 3 April 2021, 15:56 HKT/SGT Share:

来源 Insider Protocol MECHANICS OF THE FUTURE (MOTF) 的INSIDER PROTOCOL比特币交易机器人

纽约 , 2021年4月3日 - (亚太商讯) - 长期以来,INSIDER PROTOCOL旗下的MECHANICS OF THE FUTURE (MOTF) 团队基于MimbleWimble协议创建了匿名且不可追溯的加密货币IPRO。该协议不久将超越著名的Monero和Dash协议。



MimbleWimble是一种具有广泛的可扩展性和更高的隐私性的协议。它使用加密交易技术,对所有输入和输出数据以及公钥和私钥进行加密。 MimbleWimble还使用CoinJoin技术,可以让用户从多个发件人处收款并将其合并为一笔交易,这使得无法追溯交易信息。



除以上事项外,MOTF团队还在区块链项目上成功实施了第二层解决方案,即原子交换方案。他们目前正在努力实施Lightning Network协议。



基于HFT和PT方法的交易机器人

INSIDER PROTOCOL刚刚启动了第一次ICO。用户不仅可以购买和持有资产,还可以使用他们的比特币交易机器人(目前仅实用BTC/USDT)利用市场的价值波动性获利。



INSIDER PROTOCOL的交易机器人针对市场情况提供多种复杂的数学算法和策略模型。每种情况或模型都可以细分20-30种以上,而每种细分又拥有大量的可能场景。对于每种场景,相应有风险规避规则,增加或减少交易头寸的方案。整个系统有很多参数,这些参数由庞大的技术团队及时进行调整。



不久前,MOTF项目团队最终发布了来自BitMEX帐户的测试结果。该帐户已通过Option X与交易算法关联。交易结果于1月25日提供给机构交易者。不得不说,实测交易结果令人称奇!



通过以高频交易(HFT)的形式与积极的交易方法同时结合几种交易算法,尽管不易做到,但在考虑到最大头寸的情况下进行交易从而获得稳定的结果,技术团队仍然需要不间断的全天候监控。在互联网上的类似的项目中,还没有人以半自动模式取得如此理想效果。



这是INSIDER PROTOCOL项目的交易报告之一

https://youtu.be/oclx9R7Ffz8



系统完美地遵守了半自动交易期间的资金管理规则和所有风险管理。没有任何大损失。发生过连续几天没有收益的情况,但随着时间推移,损失也逐渐恢复了。



交易对帐单表的屏幕快照可访问https://t.me/insiderprotocol 或https://t.me/insiderprotocol上找到。



普通民众的财富禁区

具有多年经验的量化交易专家们正在不断为交易机器人算法做出贡献,这是一群在最复杂的高频交易领域驾轻就熟的程序员。团队的某些成员来自Greenhouse CM和Swift Trade,并且目前仍在银行业工作。因此他们不仅熟知如何对抗银行系统的交换HFT机器人,还非常了解如何使用技术来牟取暴利。由于他们和数字货币投资者之间的广泛联系,他们接触到大众无法触及的一手信息,这使他们始终领先于普通人。分层技术被作为HFT的基础。该技术的含义是创建大量订单,并将它们“分层”,进而立即触发大型股票交易所的交易机器人在去定向执行。如果使用这种交易方法进行交易,并结合技术分析信号,会长期带来更多利润。



项目团队不得不承认,一件有趣的事是:目前排名前十的加密货币交易所都无法应对采用高度改进的分层交易算法。INSIDER PROTOCOL项目正通过API全面应用该方法“Option X”进行交易。



特别值得注意的是,当将分层方法从股票和期货市场转移到加密货币市场时,MOTF团队设法以数十种不同变体(目前共有57种)的形式进行了重大升级。这就可以绕过并超越交易所自己的机器人的操作以及它们对比特币的操纵。



显而易见,为什么这个项目团队要匿名开展业务,因为他们太成功了。成功总是伴随意志坚定不受干扰的投资者。



社交媒体

Telegram Support: @ipro_support

Telegram: https://t.me/insiderprotocol

Twitter: https://twitter.com/InsiderProtocol

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmlbF0cq4Mul4EyDB5Na9JA



媒体联系

公司: Insider Protocol

联系人: Media Team

电邮: pr@insiderprotocol.com

网站: https://insiderprotocol.com



SOURCE: Insider Protocol



话题 Press release summary



部门 FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network