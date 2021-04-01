Thursday, 1 April 2021, 18:28 HKT/SGT Share: 兴业银行2020年报：战略转型纵深推进 质量效益同步提升

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 3月30日晚间，兴业银行发布2020年年报。与中国经济同频共振，该行全年净利润增长回正，同比增长1.15%，达666.26亿元，且规模、质量、效益同步提升，创近五年最好水平。



总资产、总负债双双两位数增长，总资产7.89万亿元，同比增长10.47%，总负债7.27万亿元，同比增长10.21%。营收和拨备前利润同样保持两位数增长，营业收入首次超过2000亿元，达2031.37亿元，同比增长12.04%；拨备前利润首次突破1500亿元，达1519.74亿元，同比增长14.82%。资产质量各项指标持续向好，不良余额、不良率五年来首次“双降”，较上年末分别下降33.66亿元、0.29个百分点，不良率1.25%达到近五年最优水平。风险抵补能力进一步提升，拨备覆盖率218.83%，较上年末提高19.70个百分点，创近五年新高。



资产负债表战略性重构基本完成，存、贷款占比分别为55.62%、50.24%，双双超过50%,分别较2015年提高5.76个百分点、16.66个百分点。从2017年末到2020年末，在没有外源核心一级资本补充的情况下，该行核心一级资本充足率从9.07%上升至9.33%，同期贷款增长超过1.5万亿元，资本内生增长和集约化经营显见成效。



2020年，稳中有进、进中向好的发展态势，进一步验证了兴业银行“商行+投行”落地开花，战略转型已走出阵痛期，进入攻坚期、收获期，同时也是对股东、市场和投资者信赖的有力回报。全球银行千强排名进一步跃升至第21位；蝉联明晟ESG（环境、社会及公司治理）评级A级，保持国内银行最高评级……靓丽的成绩单既为该行上一轮五年规划画上圆满句号，也为新一轮五年发展新征程奠定了坚实的基础。



发力“三个生态圈” “商行+投行”转型开花结果

过去一年，虽置身百年未有之大变局和疫情防控阻击战的严峻考验之中，兴业银行依然保持战略定力，扎实构建场景、投资、投行 “三个生态圈”，强化科技、风控、研究、协同“四个赋能”，推动“商行+投行”转型落地生根、开花结果，取得明显成效。



一方面净息差逐季提升，全年同比上升11个BP，实现利息净收入1435.15亿元，同比增长17.36%；另一方面在主动减费让利于实体经济的同时，依托生态圈实现手续费及佣金净收入同比增长24.14%，达377.10亿元。



场景生态圈以支付结算清算需求为基础，把金融服务嵌入各种生产生活和公共服务网络，面向各类客户不断延展，批量化获取客户、自动化沉淀存款、精准化提供融资。其中同业场景生态圈率先发力，以“清结算+存托管”为基础，连接各类金融机构、金融基础设施客户以及客户的客户，形成互补协同的金融生态。去年，银银平台服务法人机构2177家，支付产品结算量超过7.06万亿元，同比增长19.58%；非银资金管理云平台覆盖非银金融机构750家，证券资金结算量18.59万亿元，同比增长25.61%。通过结算性资金沉淀带来了稳定的低成本资金，推动去年全行同业负债付息率整体下降66个BP。



同时该行进一步将场景生态优势从F端（也就是金融机构端）延伸到G端（政府端）、B端（企业端）、C端（零售端），形成FGBC融合赋能的开放生态。通过互为场景、互为服务、互相引流、互相促进，增强客户粘性和结算性存款沉淀能力，扩大客户规模，夯实商行基础。去年企业金融客户较年初增长18.74%，突破90万户，零售客户逼近8000万户，法定利率存款增长12.64%，存款付息率下降13个BP。



投资生态圈以客户投资需求为基础，面向全市场帮助客户精选产品和资产配置，通过自营和代客双向发力，连接投资生态圈带来的资金和投行生态圈带来的资产，畅通价值链循环，形成新的大财富业务格局。去年该行通过理财、代理代销、资产托管、信托及基金子公司等实现财富管理收入206.72亿元，同比增长34.18%，大幅高于全行营收增速。



财富销售能力也再上新台阶，零售财富类产品销售依托线上渠道穿越疫情“封锁线”，销售规模达5.43万亿元，实现财富代理类业务收入同比增长79.70%；发挥银银平台连接中小金融机构优势，面向终端客户财富产品余额1387.45亿元，同比增长87.45%。在财富业务快速发展推动下，集团零售客户管理总资产AUM达到2.61万亿元，同比增长22.87%；资产托管规模达13万亿，同比增长5.02%，估值类产品规模收入占比持续提升。



在产品端，作为“商行+投行”核心抓手的理财业务转型依旧领先，进入新一轮发展快车道，全年实现理财收入101.87亿元，同比增长68.05%。银行理财余额较年初增长10.35%，达1.48万亿元，符合资管新规的净值型理财产品余额突破1万亿元，余额较年初增长84.85%，均保持股份行前列，并且理财产品结构持续优化，净值型理财产品余额占理财产品余额76.76%，同比增长51.37%。



投行生态圈以客户的融资需求为基础，加强集团内部和合作伙伴资源整合，综合运用多元投融资工具，为客户提供覆盖全生命周期的综合性金融服务方案，打通投资和融资任督二脉，与投资生态圈带动的表外财富业务形成紧密衔接的闭环。在非金融企业债务融资工具承销规模连续三年位居市场第一的基础上，去年债券承销实现全谱系突破，金融债承销同比增长206.79%，境外债券承销也升至中资股份行第二位；并购融资突破700亿元，同比增长91%；权益投资、资本市场业务也取得新突破。从持有资产转向管理资产的轻型投行模式逐渐形成，去年投行资产流转近3000亿元，同比增长25%；向理财提供资产超过1100亿元，为提高理财收益能力提供充足保障。



以担当赴使命 倾力支持打赢“四大战役”

翻阅兴业银行2020年年报，信贷投向偏好、资金结构导向清晰可见，直面实体经济重点领域、薄弱领域，推动中国经济加快越冬迎春，在与实体经济共担风雨中共生共荣。2020年，该行新增贷款5242亿元，贷款增速高出资产增速4.76个百分点，增量及增速都处于同类型银行前列。其中，新增个人贷款、普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色金融贷款合计占比超过80%。



过去一年，兴业银行不忘初心使命，牢记国之大者，发挥“商行+投行”优势，综合运用集团资源和多元化金融工具，全力支持打赢疫情防控阻击战、经济发展保卫战、脱贫攻坚战、污染防治攻坚战“四大战役”，有效服务“六稳”“六保”大局，将涓滴之力汇入奋进中国的磅礴伟力。全行集团对公融资总量（FPA）余额6.06万亿元，同比增长12.47%。



大国战“疫”，闻令而动，兴业银行第一时间捐款捐物、政策支持驰援武汉，并由武汉而至全国，出台资金倾斜、减费让利、延期还款等一系列精准举措，应贷尽贷、应延尽延，统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务。设立200亿元疫情防控专项信贷规模，累计向湖北等疫情重点地区捐款6000多万元，累计为客户减免手续费收入超过30亿元，为9440家小微企业办理阶段性延期还本付息120亿元，累计承销疫情防控债超过180亿元。



疫情大考之下，众志成城，兴业银行突出做好稳企业保就业工作，持续加大受疫情影响较大的制造业、小微企业等金融供给，全力保市场主体，支持中国制造强链补链，推动我国经济加快复苏回血。到2020年末，该行制造业贷款余额3735.32亿元，其中中长期制造业贷款余额较年初增长46.42%；普惠型小微企业客户数、贷款余额，分别较年初增长68%、61%，贷款平均利率较年初下降1.28个百分点。



2020年脱贫攻坚进入收官之年，当脱贫“硬骨头”遭遇疫情“加试题”，兴业银行坚持“输血”“造血”并举，产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫和教育扶贫“五大扶贫体系”协同发力，探索形成具有兴业特色、行之有效的可持续金融扶贫模式，经过不懈努力，以有力行动兑现承诺，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。如今51个挂钩扶贫点全部脱贫“摘帽”，形成了从小学到大学、从普通教育到特殊教育的多元化扶贫助学体系，累计向教育扶贫领域捐资超7000万元；构建产业扶贫长效机制，激发贫困地区“自体造血”功能，涉农贷款余额4438.99亿元，较年初增长13.79%，精准扶贫贷款余额合计166.68亿元，较年初增长14.73%。



绿色是兴业银行最鲜明的底色和优势，如何让绿色不仅成为看得见的高颜值，更变成摸得着的获得感？兴业银行立足绿色金融领先优势，聚焦水资源利用与保护、固废处理、大气治理、新能源、绿色交通和绿色建筑等重点领域，“融资+融智”支持我国经济社会绿色低碳转型，到去年末，该行绿色融资余额1.16万亿元，服务客户2.98万家，积极助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。同时发挥“绿色+”效应，探索金融支持脱贫攻坚和乡村振兴的绿色发展模式，累计为支持脱贫攻坚和乡村振兴投放绿色资金126.90亿元。



锚定“1234”战略 升级打造三张“金色名片”

今年是“十四五”开局之年，也是兴业银行新一轮五年规划启航之年。下一个五年怎么干？如何识变应变，将优势转化为胜势，在新征程续写新辉煌？



立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，结合自身特色和实际，兴业银行擘画了新一轮五年发展蓝图，坚定不移、久久为功推动“1234”战略落地，升级打造绿色银行、财富银行、投资银行三张“金色名片”，全面推进数字化转型贯穿始终，真正实现从规模银行向价值银行转变，为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。



绿色银行立足全市场一流绿色金融综合服务供应商定位，践行ESG理念，推动在“两个一万”的基础上不断扩展绿色金融体系的外延，围绕从城市更新到乡村振兴不断扩展的绿色场景，完善绿色金融供给体系，特别是以“碳达峰”和“碳中和”率先达标为核心，以融资+融智为载体，以交易+做市为抓手，以碳权+碳汇为标的，全面占据碳金融制高点。



财富银行立足一流综合财富解决方案供应商定位，发挥高收益资产组织优势和深厚的同业合作优势，打造更加开放的“投资生态圈”，根据客户的风险收益曲线，从全市场开展产品“选秀”，构建覆盖全市场、全谱系的资管产品和专业服务体系，为全类型客户提供全方位、全生命周期资产配置服务，助力客户财富保值增值，打造全市场一流财富管理银行，树立“要理财，找兴业”的口碑。



投资银行立足全市场一流资源整合者定位，深耕“投行生态圈”建设，全面提升资产组织、销售及表外直接撮合能力，将优势从债券承销延伸到整个直接融资市场，将模式从持有资产转变为管理资产，打造轻型投行，以更宽频的资本市场服务能力服务更多科创企业、战略性新兴产业、先进制造业企业，助力形成高水平供给体系，分享资本市场红利。



数字化时代，兴业银行持续推动银行经营理念与数字商业逻辑的有机融合，全面加快数字化转型，积极赋能场景、投行、投资生态圈建设，以“金服云”平台、钱大掌柜、财富云平台、兴财资等为代表的开放平台持续建立健全，为“商行+投行”业务布局注入新动能。去年该行基本完成金融科技体制机制深化改革，将科技研发人员成建制注入到科技子公司兴业数金，实施更加市场化的激励机制，并建立“BA（业务分析师）+SA（系统分析师）”协同机制，提高科技对业务需求的响应效率和服务能力，年末信息科技人员占公司员工总数比例约4.82%。同时持续加大投入，在全行成本收入比下降的情况下，信息科技投入继续大幅增长36%。



未来，兴业银行将把金融科技放在更加重要位置，强化业务、数据、技术三大中台支撑，以“场景驱动、科技赋能、开放共赢”的平台运营模式，形成“连接一切”的能力。根据新一轮五年规划，三年内集团有科技背景的人员占比要超过7%，五年后争取达到10%，每年度科技投入占营收比重超过3%，形成数字化时代的智慧生存能力与核心竞争力。





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