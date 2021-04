Thursday, 1 April 2021, 17:51 HKT/SGT Share: 海通恒信2020年收入稳定增长 资产总额首破千亿

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 2020年,受疫情冲击、宏观经济下行、企业风控趋紧等因素影响,中国租赁行业增长持续放缓。全国融资租赁合同余额较2019年末下降2.3%,约为人民币65,040亿元。随国内疫情防控工作取得显著成果、GDP增长逐步恢复,以及监管环境的优化下,客观分析而言,中国融资租赁行业处于稳步增长阶段并转向高质量发展。



作为中国首家上市的券商背景融资租赁公司,海通恒信(1905.HK)保持战略定力,于2020年协调推进疫情防控和经营发展,坚持立足租赁本源、服务实体经济,实现2020全年收入总额同比增长10.8%,资产总额首破千亿。



收入总额持续增长 业务机构持续优化



海通恒信是中国领先的证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块,在业内处于龙头地位。面对2020年复杂的国际国内经济环境,海通恒信积极采取多种举措应对疫情影响:加速金融科技应用,融合线上线下服务,在2020年实现收入总额人民币7,915.0百万元,较上年同比增加10.8%;实现年度溢利人民币1,116.0百万元,盈利能力稳健;基本每股收益人民币0.13元。



2020年,海通恒信聚焦高质量发展的战略目标,紧随宏观经济产业与疫情后市场机遇变化,推动属地化业务发展和行业资产分布结构化调整,加强优质客户导入和存量客户翻单,整体业务投放取得突破。



截至2020年底,海通恒信资产总额同比增长9.2%至108,141.5百万元,这主要归功于公司始终坚持服务实体经济,尤其是在疫情影响下,公司保持对市场需求的敏锐观察,重点支持基础设施、公共事业、建筑建设等租赁业务投放;此外,为更好支持企业复工复产,公司为部分客户制定了倾斜支持政策、提高审批效率。年内,海通恒信实现业务投放人民币604.4亿元,同比增长4.6%;其中,零售业务投放人民币290.7亿元,机构业务投放人民币313.7亿元,“一大一小”(大客户大项目、小微企业及个人客户)业务保持均衡发展。



坚持服务实体经济 收入来源多样化



目前,海通恒信业务广泛分布于交通物流、工业、基础设施、工程建设、医疗和其他行业。海通恒信坚持服务实体经济的宗旨,在2020年内合理调整资产结构,强化对工业、基础设施、交通物流等重点行业的业务投放,满足客户的多种金融及咨询服务需求的同时,实现多样化的收入来源。



2020年,海通恒信交通物流行业实现收入人民币2,836.9百万元,较上年人民币2,516.9百万元增长12.7%;工业行业实现收入人民币1,982.8百万元,较上年人民币1,536.1百万元增长29.1%;工程建设行业实现收入人民币745.8百万元,较上年人民币704.4百万元增长5.9%;医疗行业实现收入人民币374.0百万元,较上年人民币365.9百万元增长2.2%。



在基础设施领域,海通恒信抓住国家为应对疫情影响而大力发展传统和新型设施建设的机遇,积极通过政府与社会资本合作模式(PPP模式)向地方政府主导的基础设施开发及运营项目参与方提供融资服务。



2020年3月,海通恒信发行了首单上市公司疫情防控资产支持票据,募集资金支援抗疫实体企业。疫情期间,海通恒信捐款人民币300万元,并组织员工捐款人民币42万元汇入“海通公益专项基金”并完成统一捐赠;向处于上海市黄浦区抗疫一线的工作者捐赠防疫慰问品、防疫物资。此外,海通恒信还针对性地出台疫情期间客户服务与支持政策,支持小微企业、防疫物资生产企业及物流运输等辅助抗疫的企业及个人客户渡过难关。



随着国内疫情得到有效控制,新基建、先进制造等新兴行业正稳步发展,消费民生等行业也在迅速恢复景气。展望租赁行业中长期发展,在双循环新发展格局、发展绿色金融以及在金融科技赋能普惠金融的加持下,海通恒信等龙头企业或将受益于此。即将迎来在港上市2周年的海通恒信,于2020年实现持续增长,可见其稳定的发展潜力。加之其自身资源优厚,可视大局而有机调整其业务结构,将进一步巩固其“强者恒强”的龙头地位。





