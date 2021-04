Thursday, 1 April 2021, 15:18 HKT/SGT Share:

来源 Solargiga Energy 阳光能源2020年出货量攀升64.8% 带动收益增加36.8%至人民币60.5亿元 计划产能翻倍扩增 积极迎接平价上网、需求巨幅增长的时代

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 中国领先的太阳能单晶光伏产品垂直整合企业阳光能源控股有限公司(「阳光能源」或「集团」,香港联交所上市股份编号:757)公布截至2020年12月31日止之全年业绩。集团凭借多年来深化与客户的合作关系,高端光伏产品深受国内央企及海外跨国企业欢迎,回顾年内,总出货量大增64.8%至6,811兆瓦,亦使收益攀升36.8%至约人民币60.5亿元。







随着年内高效产能陆续开出与既有产能改造完成,集团的毛利跃升71.6%至约人民币5.9亿元,毛利率亦改善至9.7%(2019年:分别为人民币约3.4亿元及7.7%)。未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)达约人民币2.8亿元(2019年:人民币4,912.6万元),较去年大幅增加461.8%。权益股东应占亏损较去年大幅收窄近四成至约人民币2.2亿元(2019年:亏损人民币3.6亿元)。亏损主要由于疫情造成上游材料供给不畅与出货成本暴增,使外部原辅材料采购成本与销售费用大幅增加,加上集团淘汰落后电池产线而提列了人民币6,858.7万元的一次性资产减值损失所致。



集团财务状况稳健,年内营业活动产生净现金流入继续保持增长,达人民币5.6亿元(2019年:人民币4.1亿元),增长幅度为37.4%。



业务回顾



硅棒及硅片业务



由于单晶产品较多晶产品于光伏发电上的应用更见优势,单晶产品市场份额持续快速增加,使集团的单晶硅片市场需求量亦不断增长。年内,单晶硅片对外付运量亦大幅上升56.2%至3,145.8兆瓦(2019年:2,014.6兆瓦)。



集团位于云南曲靖市新投资的低本高效单晶硅棒及单晶硅片项目自2020年起已大规模量产,相关投资不仅可享受当地政府各项优惠的招商政策,更重要的是并坐享低电费成本。作为拉晶主要制造成本的电费,于云南曲靖当地较原辽宁锦州生产基地降低约50%,有助提升毛利率。因此,集团亦积极筹备于云南曲靖再扩充单晶硅棒与硅片的产能,以期进一步善用当地的生产环境,充分发挥集团现有的生产技术优势。



除了高效产能陆续开出,年内集团亦研发有成并突破各项生产瓶颈,将最先进的生产技术顺利运用于量产之中,集团单晶硅棒生产采用快速收尾技术,缩短了70%的收尾时间,且通过对水冷装置的改造升级,单晶硅棒生长速度可从1.25mm/min提高到2.0mm/min。此外,就生产单晶硅棒之主要辅材石英坩埚,集团亦已与特定供货商共同研发出500小时长寿命之石英坩埚,可实现1埚连续拉制9根晶棒的RCZ生产工艺,皆可显著降低生产成本,进而提升毛利率。



组件业务



凭借优良的产品质量与价格竞争力,加上高效新设备大幅量产与既有设备全面技术升级完成,集团的组件对外付运量及销售总额均持续快速增长。2020年,集团组件对外付运量为2,865兆瓦,同比增长54.4%,销售额亦由去年人民币32.0亿元上升33.8%至2020年的人民币42.7亿元。此外,自2020年4月1日起,江苏盐城厂房变现数据已纳入集团的合并报表中,集团可有效使用的组件产能因此提升至3.70吉瓦,开始显现组件产品的经济规模优势,亦可使集团上游单晶硅棒之3.45吉瓦产能有更稳定的出海口。



集团在组件技术上亦享有领先优势。组件产线可生产多主栅半片双面双玻182mm和210mm大尺寸组件,组件功率可达600瓦以上,而相关设备的自动化、智慧化水平与封装技术皆位于行业领先。根据中国光伏市场近期招标的信息分析,182mm及以上规格之光伏组件约占招标产品规格的三分之二以上。由于集团单晶硅棒与单晶硅片与光伏组件生产线均可生产182mm和210 mm等大尺寸产品,而此等大尺寸硅片和大尺寸组件均为现行市场上的稀缺产品,故可更进一步提高集团销售端的溢价能力,创造毛利率大幅提高的契机。



展望



虽然2020年受疫情影响,需求短暂递延,但整体新增装机量仍持续快速成长,预计中国以至全球中长期需求向上的势头仍然强劲。为因应全球急速向上的需求,集团积极筹备持续扩充单晶硅棒与单晶硅片及组件产能,预期产能增长如下:



目前 2021年底前 2022年底前 增幅(2022年底前相对目前)

单晶硅棒 3.45吉瓦 8.55吉瓦 20.05吉瓦 +481%

单晶硅片 2.50吉瓦 4.60吉瓦 14.60吉瓦 +484%

组件 3.70吉瓦 8.86吉瓦 14.46吉瓦 +291%



在整体规划上,单晶硅棒年产能多于单晶硅片,主要由于虽然多晶技术路线的市场份额已快速被单晶取代,但是在硅片的制造环节中,单晶与多晶却是相同的,故原来搭配多晶硅碇的多晶切片产能现已大幅释出用以切割单晶硅棒,故集团可轻易委由外部切片代工厂以弥补切片产能空缺,以便集中资源发展单晶硅棒和组件利基产品。于2022年的规划中,集团的上游单晶硅棒年产能将显著高于下游组件年产能,是考虑到在未来供求皆不断快速增长下,上游单晶硅棒的技术门坎更高,正常毛利率亦更高,故单晶硅棒供给方的寡头市场趋势将持续。集团作为国内第一批从事单晶硅棒生产的企业,20年来技术累积优势领先同侪,将更多资源投入上游单晶硅棒的寡头市场中,将可加强业内的领先地位和获利能力。



阳光能源主席谭文华先生表示:「光伏行业不仅受惠于国策支持,且受到世界各国的重视,平价上网的时代已经到来,市场需求将会不断的爆发增长,我们已做好积极部署,包括集中资源发展上游单晶硅棒/硅片与下游光伏组件产品,成为双主力产品,同时在不断的技术研发下也已展现成果,可生产大尺寸硅片,再加上更完善、更具成本优势的产能布局,将可拥抱平价上网后行业蓬勃发展的美好时代。」



关于阳光能源控股有限公司(香港联交所上市股份编号:757)

阳光能源控股有限公司乃中国领先的太阳能单晶光伏产品制造商之一,利用垂直一体化之优势,专注于单晶太阳能硅片以及光伏组件之制造及销售,以及光伏系统之设计及安装业务。集团产品目前多数销售给国内央企以及质量要求严格的大型跨国企业。







